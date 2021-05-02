台媒：嚮往台灣民主　大陸男子從福建開船「投奔自由」

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-02 20:00

一名非法入境的大陸男子日前在台中港被發現，他自稱嚮往台灣的民主自由，從大陸福建駕駛橡皮艇到台灣是要「投奔自由」，同時，他自稱橫渡台灣海峽，經過海峽中線，抵達台中港的過程暢行無阻。

在兩岸關係惡化的現狀下，台灣海峽理應受到特別關注，如今有大陸民眾輕易偷渡，引來台灣輿論關注。（微博@寰亞SYHP）

綜合台灣《聯合報》、《自由時報》報道，該名周姓男子開橡皮艇5月1日凌晨2點多接近台中港西碼頭時主動呼叫，被岸上工人聽到發現，送他衣物保暖和食物止飢，海巡署和台中港警趕到現場。

報道稱，周男自稱從福建到台灣要「投奔自由」，他聲稱在大陸沒有犯案，不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由；目擊民眾説這是正港的大陸偷渡客，竟可開橡皮艇一路無阻開到台灣，不可思議。海巡和港警立即帶他到拘留所隔離檢疫，並請示檢察官調查中。

周姓男子自稱從中國大陸福建開橡皮艇，4月30日早上從福建出發，目的地台灣，橡皮艇後方加掛舷外機動力，裝滿90公升油料，竟橫渡台灣海峽，經過海峽中線，據指出，這名大陸男子開橡皮艇到台灣過程，他説暢行無阻。

報道稱，周男目前被留置在海巡留置所，依規定檢疫隔離中，並由港警請示檢察官偵辦方向，目前依《入出國及移民法》74條調查，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金；違反《兩岸人民關係條例》第10條第一項或《港澳關係條例》第11條第一項規定，未經許可進入台灣地區者，亦同。