印度疫情｜收入低兼防疫意識差　港商Bryan：多數人只用毛巾遮臉

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

自4月起，印度開始爆發第二波新冠肺炎疫情，至今已連續多日單日確診個案超過30萬宗，除了令當地人人心惶惶，疫情更引起外界關注。據印度衛生部上周六（8日）公布的數據顯示，該國累計逾2190萬宗確診個案，超過23.8萬人病亡。 在新冠病毒肆虐印度、製氧機短缺、醫療系統崩潰之際，總理莫迪卻遲遲不肯下令全國封城，引起國內外的批評之餘，更令人不禁質疑印度政府的防疫措施到底是否有效？印度基層的防疫意識不足，又是否本次疫情爆發的其中一個因素？

與印度最大快遞物流商DTDC合資的跨境電商平台BaiFo.Me於北京中關村創立，專門為商家提供中國、印度、香港、歐美等地的跨境電商綜合服務。BaiFo.Me在新冠肺炎疫情期間仍然保持運作，但受疫情影響，BaiFo.Me創辦人兼CEO甘亮得Bryan已近一年未能到印度工作，但每日都會與印度員工保持聯繫，了解公司運作及當地疫情的最新消息。

員工士氣低落，辭職率急升

甘亮得表示，受疫情影響，公司此前都要實行輪更制，辦公室不可多於20%人，直至第二波疫情爆發才改為在家工作，但員工變相要24小時候命，因此令士氣逐漸低落，辭職率比疫情前高出20至30%，特別是前線同事因封城等政策影響而未能返回公司，或自身的安全理由而辭職。

同時，公司一直都實行「多勞多得」制，即員工的工資與工作量成正比，但受防疫措施影響，員工有時候未能到其他地區派件，導致工資因而減少。

基層防疫意識不高，政府只要求「蒙住個口」

印度爆發第二波疫情，全國民眾都受到嚴重威脅，基層市民更是首當其衝。甘亮得透露，雖然印度政府有指示要求民眾「蒙住個口」，但大多數人只會用頸巾、毛巾、頭巾覆蓋臉部，或使用布口罩等非醫療口罩，「用醫學口罩嘅人真喺唔多。你見（當地）領袖出嚟選舉、投票、遊行嘅時候都無戴口罩㗎」。

他又稱，印度人有離開家鄉外出打工的習慣，每逢假日都會回家，但坐車回家時少不免會有人群聚集。同時，第一波疫情後印度舉行了多次大型活動，包括宗教活動、地方選舉投票、遊行示威等，民眾在人群聚集的地方都沒有戴口罩或保持社交距離。

民眾接受檢測、接種疫苗意向低

甘亮得稱，公司其中一名印度籍同事原預計5月中返港，早前已接種疫苗，但因為香港禁止印度客機到港，因此短期內未能回港。對方透露，在當地接種疫苗並不容易，除非自己可付擔接種費用，否則只能到公立醫院排隊等候。

甘亮得表示，印度的核酸核測和接種疫苗均免費，但民眾在第二波疫情爆發前去接種疫苗或檢測的意向不高，「我都唔見有好多人自己走去測試、打針」。目前，公司員工只有不超過5%人已打針，除了與醫療資源不足有關，當地人收入低亦是其中一個因素，並間接導致疫情爆發。

香港、印度防疫措施相似，不封城或與經濟有關

印度去年遇上第一波疫情時曾全國性封城，但自上月爆發第二波疫情後，總理莫迪至今未有下令封城。甘亮得表示，在第二波疫情爆發前，香港與印度的防疫措施其實無太大分別，甚至認為印度此前全國性封城的決定做得比香港更好。

然而，印度經歷全國性封城後損失慘重。他指出，除了經濟捐失，全國封城對基層的挑戰同樣很大，當地失業率增急。雖然全國封城是最快捷、最有效解決疫情的方法，但印度政府明顯是考慮到經濟因素，才遲遲未有封城。

提到印度與香港在防疫上的分別，甘亮得直言，香港人雖然抗疫疲勞，但大家的防疫意識很高，「起碼全世界都戴緊口罩」，反之印度經歷第一波疫情後防疫完全鬆懈，包括舉辦大型活動，且未能實施社交距離措施。因此，他認為基層環境人口密集只是印度疫情爆發的其中一個原因，最根本的問題在於基層防疫意識不高。

他又透露，近期與印度員工聊天時，不少人都將疫情爆發的責任歸究於自己的防疫意識不高，同時認為當地政府在處理第二波疫情時不妥，包括容許舉辦沒有社交距離的大型活動，在第一波疫情過後防疫完全鬆懈，導致疫情擴散。