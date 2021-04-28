印度疫情｜居印中國博主：貧困比疾病更可怕　死亡個案遠超公布

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-28 17:15

印度的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，據《印度時報》報道，印度過去24小時新增逾36.2萬人確診，新增3286宗死亡個案，單日新增確診及死亡個案再刷新紀錄。 旅居印度的微信公眾號博主「隨水」介紹指，印度每日真實的確診及死亡個案人數應遠較官方通報的多，按數據推算，印度每日至少有逾3萬人死於新冠肺炎。

4月21日，印度新德里火葬場大規模火化印度患新冠肺炎死者遺體。（AP）

現居於印度南部的隨水，不僅見證了今次印度疫情爆發的過程，還會通過個人微信公眾號「隨水文存」發表關於印度疫情進展的文章。他在3日前發表的文章中稱，有印度記者在中央邦博帕爾（Bohpal）各個火葬場計數，4月22日當天一共燒了187具屍體，裡面137具是死於新冠，但政府當日公布的數據只有5人死亡。「博帕爾的現存確診患者11267人，規模只佔全印度的0.4%，假設博帕爾的死亡人數規模也是0.4%，大家可以反推一下，如果137人只佔了全印度的0.4%，那麼印度現在實際上每天至少要死3萬多人，而印度公布的數據只有2千多人。」

近日。隨水在接受內地傳媒《看看新聞》訪問時表示，印度一些大城市發生了非常嚴重的醫療擠兌問題，這些大城市的醫療系統現在確實已經崩潰，「我的一些孟買和德里的朋友他們現在是不敢出門的，現在是人人自危的狀態。我認為在印度在數據上，可能是有瞞報的問題的，真實的確診和死亡人數可能還要更多。」

印度的文化是，白天死掉的人要在日落前燒掉、晚上死掉的人要在日出前燒掉。（路透社）

隨水又稱，印度的醫院絕對做不到對新冠肺炎患者應收盡收，醫院只會接受呼吸困難的患者，即使重症患者到醫院後也未必有床位。「印度的醫院已經不堪重負。」

對於，有報道指印度德里的屍體焚燒晝夜都有進行，隨水介紹指，這種情況是真實存在的，但是印度的文化是，白天死掉的人要在日落前燒掉、晚上死掉的人要在日出前燒掉。「就是就算在平時，他們的火葬也是不分不分日夜的。他們本身就有在光天化日下燒人的這樣一個習俗。」

隨水又說，雖然印度的老百姓對當地疫情形式感到恐慌，但是他們卻不得不為了生計而上班。「在印度，可以說貧困是比疾病更加嚴重的現象。比起疫情，他們首先要考慮的是下一頓吃什麼，而不是會不會得這個病，就這是思維方式的不同。」

4月14日，印度民眾在恆河下水沐浴慶祝「大壺節」。（新華社）

（看看新聞/「隨水文存」微信公眾號）