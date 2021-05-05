疫下旅居印度華人：醫院開過期藥物　有人看見我突然說「新冠」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-05 10:38

印度新冠肺炎疫情嚴峻，自2018年以來旅居印度的內地自由撰稿人羅瑞垚，日前發表文章，分享自己在疫下在印度的見聞。 她表示，印度民眾和政府的防疫意識不足，許多民眾在人潮密集的場所不戴口罩；她的一位朋友在感染新冠十日後，仍然獨居在家，期間未被官方過問。 但另一方面，她指自己到達首都新德里後入住酒店時，疑似因為出具中國護照，而一度被要求檢測報告。她又指印度當下對於中國的不滿情緒增加，當她走進一間商店，兩名正在聊天的印度人突然說了「新冠」這個詞。

根據印度衛生部公布的數據，截至2021年5月1日，印度已連續10日單日新增確診病例超過30萬宗。5月1日當天的新增病例則首次超過40萬宗，刷新全球單日單個國家新增病例數的紀錄。印度死於新冠病毒的人數也在激增，累計超過21萬宗，單日死亡病例在4月28日首次超過3000人，平均每分鐘有2人病死。

（羅瑞垚／南方周末）

大多數民眾只戴棉布口罩

羅瑞垚介紹道，自己的朋友P在新德里工作，他在十天前確診為新冠陽性，目前在家中隔離，自己住一個獨立的房間。檢測為陽性後，沒有任何人聯繫過P。另一個家住卡納塔克邦的朋友D，全家都感染了新冠，但當地公立醫院一開始沒有立即為他做檢測，而是開了過期的藥物。「他很憤怒，但也不想把事情鬧大，因為父母怕別人『像罪犯一樣』對待自己。」

他續指，印度民眾對疾病和生死的觀念與中國人不同。很多印度人會認為，這麼大的城市，只有幾百個人生病，傳染到自己的機率非常小。即使是在醫院、市場等人群聚集的場所，大多數人也只戴了棉布口罩，戴醫用口罩和N95口罩的很少，甚至還把鼻子露在外面。

入住酒店被要求檢測證明 感不公平

羅瑞垚原本居住在南部的班加羅爾。在印度疫情愈演愈烈之際，她於4月15日抵達新德里，並於4月18日返回中國。在新德里的酒店辦理入住時，她因出示中國護照，被要求提供新冠檢測證明，直到提供在印居住證明後對方才作罷。

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然而，當時有幾位新德里本地的居民辦理入住，卻無需提供核酸檢測證明。她問酒店工作人員，「你知道，現在新德里的新冠檢測陽性率已經有20%了吧？」對方停頓了一下後回答，「我們只是遵循政府的規定。」然而，她此前居住的班加羅爾，並非新德里政府規定要攜帶檢測證明的來源地。

「有人看見我突然說『新冠』」

她指出，疫情時代，印度民間對中國的不滿情緒增長。有一次住酒店，她偶爾瞥到電視新聞里在講中國，主持人情緒激動、言辭凌厲地指責中國，讓她非常驚訝。雖然沒遇到過直接的危險，但她也遇到過兩次不太舒服的情境：一次是在商店里，兩個人看到她走進來，聊天中突然說了「新冠」這個詞；還有一次他走在街上，兩個男生騎着電單車經過時，喊了一聲「嗨，中國人！」。

不過，她強調大多數的印度人對中國人並沒有惡意，「我在印度的兩年半里，遇到過太多熱情和可愛的印度人，這些不愉快其實不值一提。但讓我擔心的是，政府和媒體的誤導會否在民眾的心里種下無意識的種子。」

（南方周末）