「中國製造等於降低質量」？　一文回顧台灣技嘉「辱華」公關災難

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-05-14 21:00

台灣主機板製造公司技嘉科技（GIGABYTE）近期於大陸版官方網站上貼出宣傳文章，其文宣內容指稱：「（技嘉）堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造。身為台灣在地的筆電和零組件製造公司，堅持90%筆記本電腦都是台灣在地製造。」 其中，有關中國代工製造的一段話被認為有貶低中國代工製造的意味，因此，除了中共共青團隨即在微博發文批評：「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」，其他批評技嘉的聲浪也快速在大陸輿論場中蔓延開。

台灣主機板製造公司技嘉科技（GIGABYTE）近期於大陸版官方網站上發表文宣，內容被視為帶有貶低中國製造的意味。（技嘉官網）

有網友認為該宣傳在説 「中國製造就是低成本低質量的意思」，該網友認為這是又搞「台獨」又貶低中國製造；也有網友認為「技嘉不打算賣硬件，想去賣菠蘿阿？」；更有不少網友跟共青團的質疑一樣，認為是誰給技嘉勇氣，認為技嘉的可替代產品很多。在一陣熱議下，「技嘉」於5月11日「堂堂」登上微博熱搜。

而當輿論沸騰之時，大陸電商平台淘寶、京東、蘇寧易購也開始動作，在這些平台上搜索「技嘉」均找不到相關商品，產品疑似均被下架。受上述消息及全球科技股大跌的影響，技嘉在5月11日與12日的台灣股市中連續跌停板，股價瞬間蒸發20%。

中共共青團在微博發文批評技嘉寫道「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」。（微博@共青團中央）

當然，技嘉公司也意識到危機，並連發兩公告試圖滅火。5月11日中午，技嘉科技緊急發佈致歉聲明書，稱其官方發佈的部分文字與事實嚴重不符，是因為公司內部管理不善所致，並對給大家帶來的不適致以誠摯的歉意。之後，技嘉再次通過微博表態，稱「技嘉一直堅持一個中國的立場反對任何形式的分裂行為和言論，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行全面整改以符合中國國家原則。」

技嘉一段為了宣揚台灣製造與公司特色的文宣在大陸引發喧然大波，姑且不論這樣的操作是疏忽還是刻意為之，所引發的實際商業虧損與政治效應更不容小覷。

事實上，技嘉過往秉持「台灣設計，大陸製造」的作法，因此在大陸產線密佈，包括在大陸寧波、東莞等地都有設廠。而技嘉產品近幾年也算是大陸前三名的主機板品牌，雖然2019年在陸營收不如預期，但當時技嘉高層曾公開表示要全面回防大陸市場。

韓國藝人團體TWICE的台灣籍成員周子瑜於2016年因揮舞中華民國國旗遭大陸網友抵制，隨後公開錄影道歉並聲明自己是一個中國人。（截圖自Youtube視頻）

在這樣的前提下，從商業角度來看，該文宣品的言論操作就不是明智之舉。因為不論公司在何地生產、銷售，確保獲利最大化是公司目標，技嘉既要在大陸做生意，卻又在文宣中極盡嘲諷大陸生產的產品，無怪乎招致眾多批評，更可能使其在陸發展受阻，這不論對技嘉本身的發展與股東的權益都會有極大損傷。

而從另一個角度來看，大陸網友對技嘉的怒火，其實也是兩岸局勢緊張下的一個縮影，這表示先前兩岸之間的維持不易的友善友好空間已正在快速萎縮，而技嘉此舉又觸碰到了兩岸的敏感界線，今日延燒起來對兩岸來説都非好事，甚至可能又會像過去藝人、企業的「表態」一樣，引起遍地烽火。

從技嘉事件的發生，兩岸都應看到這種情緒一觸即發的可能風險。在兩岸關係張力擴大的情況之下，遊走於其中的企業要如何把握並掌握好中間的平衡，在經營管理上會顯得更為艱難、但也越來越重要。