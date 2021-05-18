台灣疫情．記者觀察︱「應自動自發封城」　大陸模式終在台崛起？

撰文： 伍逸豪 最後更新日期： 2021-05-18 12:02

台灣新冠肺炎疫情急轉直下，從180、206到333，已經連續三天出現三位數本土確診案例，單日確診人數逼近2003年沙士（SARS）確診案例的346名總和，令台灣特別是台北地區的民眾進入「戰時狀態」。 儘管目前台灣官方宣布的三級警戒，尚未要求停班停課，更未要求「封城」，但台灣民眾的自覺應對，在全球疫情爆發一年半之後，真確感受到疫情對於切身的迫近與威脅。

這三天以來，台北街頭的人潮稀稀落落，與快篩站湧現的排隊人潮形成強烈的對比，説明人心惶惶的真實寫照。回溯個人足跡是否與確診者重疊的手機APP，以及快速進行實聯制登記的「台北通TaipeiPASS」，下載量都在創新高。台北市長柯文哲一席「相信國人素質，這段期間待在家中，出門戴口罩，不要在外飲食、減少互相感染機會，國人就能一同度過難關」的發言，後來他更進一步主張，一些社區感染達到10%者，「應進行自動自發封城」，無疑是鼓勵民眾「自覺封城」的宣言。

在台灣官方未宣佈封城的情況下，台北市長柯文哲表示，某些地區社區感染達到10％，應進行自動自發封城，也呼籲除了提供民生必需品的場館外，其他暫停營業。（台北市政府供圖）

除此之外，由於近日確診者激增，大部分屬於輕微症狀，加上台北區醫院負壓病牀吃緊，台灣政府呼籲在家不要離開並等候通知，也是一種將家户視為「方艙」的概念。在疫苗不足、醫護人力緊張、資源高強度壓縮的情況下，各種緊急情況讓社會充斥高度緊張的氛圍。

事實上，台灣官方與民眾在此波疫情「逆襲」下的做法與思維，包括實名制、實聯制、輕症與重症分流、不出門減少人為流動等等，都能看到去年初疫情在中國大陸蔓延開來的場景。舉凡大陸官方興建「方艙醫院」、封省封城、推出「健康碼」等作為，現在都可以在現時台灣身上看到影子。

是否效法中國大陸設立「方艙醫院」，進行輕症與重症的分流，成為台灣熱議的話題之一。圖為吉林通化方艙康復醫院。（新華社）

然而，當時大陸疫情爆發之後的種種官方防疫動作，在台灣都備受質疑與嘲諷。例如有所謂的「封城無效論」、「放任民眾自生自滅」、「專制不人道」云云；也有針對「方艙醫院」，指該做法是「面子工程」、「精神勝利法」；至於「健康碼」的推行，則被視為是政府「監控」人民的「證據」等等。

如今台灣面臨相當嚴峻的疫情衝擊，許多防疫與公衞專家紛紛提出建言，最大的共識就是防堵與避免跨區移動，並擴大全台篩檢。又或是如同新北市長侯友宜鬆口，新北市府將朝蓋方艙醫院的方向進行。也有愈來愈多的民眾呼聲，希望政府考量加大廣篩的範圍與普及。這些迫在眉睫的防疫方案，只是沒有冠上「中國方案」之名，但在全球的抗疫經驗中，已被認為是其中一種實際可行的防疫做法。

因應疫情快速蔓延，台北市政府在市立聯合醫院中興院區新設置户外採檢亭。（台北市政府供圖）

接下來台灣將面臨更大的疫情挑戰，既然民間已經自信喊話「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級！」，相信台灣政府從中央到地方，也會陸續推出更具體且細緻的防疫政策。回歸就科學論科學，或許是台灣這波排山倒海疫情的一帖思想處方，畢竟在病毒眼中，並不會區分誰是民主、誰又是專制。