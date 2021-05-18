台灣疫情．記者手記｜超市泡麵一補就空　民眾再急都不買這些商品

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-18 10:25

台灣的新冠肺炎疫情肆虐，台北市和新北市已經宣布停課。新北市長侯友宜更表示為升四級做準備，台北市長柯文哲也呼籲民眾自動自發封城，非必要不要出門。 民眾這兩天在超市搶購囤貨，許多超商限購方便麵、衞生紙、洗手液、罐頭的數量，記者16日下午5時走訪一家連鎖超市看到，陸續下班的民眾開始採買商品。原本有兩個入口的超市都嚴格採取管制，開放單一入口進入，並要求用紙筆或者是掃描QRcode的方式實名制登記，民眾間連排隊也隔着安全距離。

架子上的蔬果、肉類幾乎被搶購一空，店員忙着補貨。大罐的油、水和大包的米雖然不像方便麵、麵條限購但也都熱銷。水果類部分除了台灣盛產、先前曾引發廣大討論的菠蘿還有很多之外，架上水果也都熱銷。可以囤放的罐頭也幾乎被搶購一空。網絡傳言有幾款方便麵滯銷，但記者走訪發現，除了零星的幾包方便麵剩下，各種口味幾乎被搶購一空，也顯現民眾對疫情的擔心。

台大醫師施景中在Facebook提到，他女兒跟他分享即使民眾搶購但貨架上的三色豆還有某牌方便麵都沒人買，讓他笑稱「雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去」。而記者在超市並未看到三色豆的冷凍包，但在冷凍架上組成三色豆的玉米還有剩餘零星幾包，除此之外，能夠存放長時間的冷凍食品幾乎都已被掃購一空。

鮮奶部分，台灣因為2014頂新國際集團因劣質油品事件而曾發起「滅頂行動」，對於味全集團旗下的品牌鮮乳發起大規模抵制，抵制效應持續至今，不只許多網友在網絡分享該品牌牛奶滯銷，記者走訪也發現架上確實剩下不少該品牌鮮乳，也有民眾在電話裏向家人詢問只剩下該品牌鮮乳「該不該買」。

民生和家庭用品部分，洗手液在架上全空特別的醒目，先前傳出也常在架上清空的「安全套」也確實熱銷，架上所剩無幾，先前曾引發搶購亂潮登上國際版面的「衞生紙」被商家擋住，以防民眾瘋搶並嚴格採取限購。

而在超市買菜的人群方面，許多主婦之外，也能看到上班族的去採買。先前馬來西亞曾發生過只准一家之主外出採買，許多男士暈頭轉向的場面，台灣的超市男女老少都有，但也能看到不少民眾在電話裏詢問家中的人如何採買。不少小朋友在家人的陪同下一起購物挑選防疫物資，機會教育。

隨着下班時間到來，超市人潮湧現，店員也面露疲態。面對有可能的封城決定和停電等問題，台灣民眾已經開始準備。