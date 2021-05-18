台灣疫情｜停電加爆疫衰事連連　在台港生安安：小確幸生活不再

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

台灣的新冠肺炎疫情爆發，自上周六（15日）起三日內累計新增719宗本土病例，周一（17日）更達到333宗之多。此波疫情中不少患者曾到訪過萬華區，萬華茶藝館群聚案更成為本次疫情的焦點，引發當地民眾恐慌。 居於萬華區的香港留學生安安（化名）接受《香港01》訪問，形容連日疫情惡化已令萬華「整個區一鑊熟」。連番經歷停電災情的她，又要面對疫情的嚴峻形勢，讓她感到「生活冇咁小確幸了」。

歷經兩度停電 「緊急作戰」充電煲水

安安向記者表示，5月13日全台多地緊急分區輪流停電，她獲知萬華區即將停電後，啟動「緊急作戰」，急忙將電腦和手機都插上電，還提前煲了熱水。

17日夜晚8時20分，她在透過網絡與記者對談過程中發來停電警報，告知半小時後會再度斷電，然後暫停了對話。事後證實，她趁停電前的半小時「故技重施」煲水、充電，還趁有燈光洗了翌日要回收的十多個外賣飯盒——自從爆疫以來，她再沒有出門吃飯。

跟風搶購物資 因「不知還會發生甚麼」

此波疫情爆發後，網上傳出不少民眾蜂擁購物、超市貨架被搶購一空的畫面。住在疫情重災區萬華的安安深有同感，因為她趕到超市的時候，發現「泡麵和紙巾區都是空的」。

安安本來並不想搶購泡麵和衛生紙，因為她認為這是不理智的「恐慌行為」，甚至為此與同居的女友吵了架，但她最終還是去了超市。「我可能還是有點慌吧」，她說，「因為不知道下一步會不會封區，一旦封了的話怎麼吃飯和生活？在無法知道下一步會發生甚麼的情況下，就只能去搶購」。

在理智和恐慌面前選擇後者的她，也充分理解一般民眾的躁動不安：「如果說這些問題大家都『知道』答案的話，其實沒有人想當『恐慌』的那個人」。

市民數月來不愛戴口罩 直覺「信政府就OK」

與大多數萬華區居民一樣，對來台第六年的安安來說，她曾一直對當地疫情感到放心，「經常落街食飯」，有時甚至會不戴口罩。直到近期政府宣布，此次疫情的社區感染可追溯自4月15日，她才驚覺這一個月來都曝露在感染風險中。

安安表示，在此次爆疫前，無論是萬華區還是全台北市，都沒那麼多人在公共場合戴口罩。她提供的照片顯示，自己去年12月到訪萬華青山祭，當時大批聚集者都沒有戴口罩，「大家都冇意識（要）戴」。

但那時由於沒有爆發社區感染，連她自己也鬆懈下來：「其實我都明，我自己剛剛回到台灣的時候都戴得很頻繁。因為當時2019年2月全球都爆。但慢慢看到身邊的人都不戴口罩，然後上學也照樣上，一切活動照常。無論是身邊的人，還是整個城市的生活中，都沒有那種危機感，因為大家直覺『信政府就ok』」。

信台灣能戰勝疫情：醫療系統很厲害

雖然對於當前的疫情有些許慌張，甚至擔心被感染，但安安表示，只要做好自身防護，「出門戴口罩，洗手，量體溫，不出門」，便「冇咩真係好特別怕」。

安安的貓咪也一起「居家防疫」。（受訪者提供）

她續指，對台灣守住這波疫情有信心。一方面，香港過去也曾每天上百宗，如今也有效治理疫情，證明這並非不可能的任務；另一方面，台灣的民眾現在防疫意識大增，也幾乎都戴上口罩了。

「而且台灣的醫療系統和健保還是很厲害的」，安安說，「這是台灣的國民pride（驕傲），我自己住在這裡那麼久了，也有點被感染了（這種驕傲）」。