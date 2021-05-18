台灣疫情｜柯文哲等地方首長人氣飆升　執政民進黨遇民意逆轉？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-05-18 21:00

台灣本土疫情繼續延燒，各縣市地方首長紛紛祭出新的防疫規定與政策，更有網友直稱，防疫重心已不再是中央的衞福部，每日收看的記者會與媒體焦點也從中央分散至地方政府。在此情況下，直轄市當中非民進黨執政的台北市、新北市與台中市格外受到矚目。 從政策措施來看，民眾黨執政的台北市設立數個快篩站，極大程度揭露了台北市真實的疫情狀況，連日來的篩檢陽性率都達10%左右，十分驚人；而曾任急救醫師的台北市長柯文哲，更數度呼籲市民「自發性封城」，與民進黨政府對防疫升級的保守態度截然不同。

台北市作為此波台灣疫情重災區、承擔工作最為繁重，市長柯文哲在防疫記者會上多次訴諸台灣的國民素質，也強調民眾應自發封城、防堵疫情持續蔓延。（台北市政府供圖）

而國民黨執政的新北市，市長侯友宜則率先提出「該封城就封城」，並提出要創建「方艙醫院」，對此雖然陳時中稱中央「沒有考慮建置方艙醫院」、且提出要創建「加強版集中檢疫所」，但是「方艙醫院」的討論在台灣仍然極有熱度，例如民進黨籍立委吳思瑤即表示，她已邀集了建築界的專家們構思建築與醫療跨界合作的防疫方案，打造「台版方艙醫院」。

至於同樣是國民黨執政的台中市，則延續2020年力促「防疫照護假」法制程序的政策，此波疫情中也率先宣佈學校停課時家長其中一人可請防疫照顧假，且僱主不得扣發全勤獎金，台中市也是中南部縣市當中，相對較多與雙北（台北與新北）政策協作的縣市。

除了台灣本島之外，國民黨執政的福建省連江縣與金門縣，也都不認同民進黨中央政府對採購大陸疫苗的立場、對採購中國大陸製造疫苗有所呼籲，例如金門縣長楊鎮浯「喊話」民進黨政府同意金門縣自對岸取得國際認可的合法疫苗；連江縣長劉增應則表示，為了鄉親們及在馬祖國軍弟兄的健康，盼中央可以慎重考慮，無論是大陸或是他國的疫苗，只要是經過國際認可都要支持。

國民黨籍前高雄市長韓國瑜雖在2020年被罷免，政治能量仍不容小覷，近期台灣爆發疫情後，他的貼文按贊人數將近10萬人。（Facebook@韓國瑜）

從這波「非綠」縣市首長的防疫作為來看，許多政策立場或是措施，其實與民進黨中央政府雖然相左，但民眾並沒有再度圍剿地方政府，這與2020年初台中市、高雄市等國民黨執政縣市的防疫反應，已是天壤之別，顯見民眾經歷一年多的防疫經驗後，也在檢驗中央與地方政府的防疫措施是否真能有助於圍堵疫情繼續擴散。

2021年5月台灣爆發本土疫情，大批疫苗又迄無蹤影、復加以缺水與缺電齊至，再加上此前台鐵太魯閣號事件傷亡慘重，民進黨政府的治理「短板」無疑再度浮現，也可以看到「非綠」地方首長在其中獲得的政治動能，而2022年台灣又將舉行地方選舉，屆時會不會重演2018年九合一選舉的情況，值得觀察。