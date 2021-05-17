台灣疫情｜高中以下全面停課家長恐需請假照料　國民黨籲當局補貼

撰文： 屈彥辰 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-17 21:30

台灣近日新冠肺炎疫情升温，單日確診案例屢屢創下新高，疫情重災區的台北市、新北市於5月17日宣布升高防疫措施，高中職（高中／高職）以下的學校自5月18日起「全面停課」，初步訂定停課日期至5月28日止。 國民黨同日發出新聞稿，呼籲政府應針對請「防疫照顧假」的父母給予補貼。

國民黨表示，台北市、新北市5月17日上午臨時宣布高中以下停課，並指家長可請「防疫照顧假」以在家照顧學子，因事出突然，許多家長措手不及，陷入是否請防疫照顧假的困境中，國民黨建議政府應比照防疫隔離假的標準，儘速研議給予申請「防疫照顧假」的勞工補貼，避免勞工不願請、不敢請等情形，以確實落實防疫。

國民黨5月17日發出新聞稿，呼籲政府應針對請「防疫照顧假」的父母給予補貼。 （Facebook@中國國民黨）

國民黨指出，雙北臨時宣布停課，在三級防疫狀態下，孩子只能居家防疫，導致許多家長必須申請「防疫照顧假」顧孩子，一請就是半個月以上，但防疫照顧假僱主未必給薪，許多家長因顧慮影響收入，陷入工作與家庭照顧的兩難，需要政府支持。

國民黨強調，接受居家隔離及檢疫者可請「防疫隔離假」，也可申請防疫補償，但因配合政府要求緊急停課，同樣配合防疫政策、必須陪伴停課孩童的家長們，卻擔心若請「防疫照顧假」可能增加照顧支出，又需面臨收入減少的困境。

國民黨呼籲政府應負起責任，緊急研商給予請防疫照顧假而影響收入的勞工補貼，既可協助家長，亦可保護孩童，讓家長都能放心請假、全民安心防疫。

（綜合報道）