台灣疫情｜本地確診病例大爆發　當務之急是填補「疫苗缺口」？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-05-17 19:00

繼當地時間5月16日出現破紀錄的180個本土新冠肺炎確診案例後，5月17日台灣的本土確診數更來到了驚人的206例。自新冠疫情從大陸武漢開始爆發至今，全球各地都歷經了大小規模不一的疫情。 這段期間內，台灣除了曾在去（2020）年發生數起零星的羣聚案例以及敦睦盤石艦的不明病源羣聚案外，基本上有一段相當長的時間，都是以境外移入的案例為大宗。 正因為如此，台灣甚至還有餘裕向他國捐贈物資，不斷在國際上宣傳「Taiwan Can Help」，民眾的生活也很快回到正軌，不但運動賽事可以有觀眾入場，演唱會與室內户外大型活動展演亦正常舉辦，確實成為許多外媒與他地民眾稱羨的對象。

疫情嚴峻的當下，蔡英文的臉書還在宣傳國際看到台灣的團結。（Facebook@蔡英文）

那麼，為什麼過去幾乎與疫情隔絕的台灣，會幾乎在一夕間潰堤？事實上，台灣在應對疫情上一直存在許多隱憂，「疫苗問題」就是首要。

之所以這麼説，是因為台灣自主研發的新冠肺炎疫苗時程不斷延後，當然這與台灣的病例不多，以至於在相關的開發過程中遭遇許多問題。本來，無論是新藥或疫苗，正常從研發到上市都得花上3-5年甚至7-10年，但由於新冠肺炎疫情的特殊性，使得國際間放寬要求，許多歐美與中國大陸疫苗不到10個月就上市讓人們接種。

但台灣一來在「緊急用户許可證」（EUA）相較他地較缺乏彈性，雖然是為了讓疫苗更加安全適用性更廣，但沒能考慮到新冠疫情的特殊性，造成研發速度落後；二來，當疫苗研發落後時，相較於歐美日等國早早向各大藥廠訂購疫苗，台灣卻陷於國際博奕，本來可以購入BNT疫苗如今也破局，只能勉強施打副作用與疑慮頗多的AZ疫苗。

台北市萬華地區是此波疫情的熱區，官方也派出人員進行大規模消毒工作。（吳逸驊／多維新聞）

另一方面，當中國大陸研發的國藥疫苗獲得世界衞生組織的緊急用户許可證後，蔡英文政府表明不願意考慮大陸疫苗，陸委會甚至稱疫苗使用屬於醫衞專業事務，要依據「科學數據」及符合相關法規等條件，還説「我們不接受將疫苗拿來做為政治操作的工具」。

若要論科學數據，大陸國藥疫苗已然獲得認證，法規也只要一紙行政命令即可調整，就像蔡政府開放含瘦肉精美豬進口一樣，不也正是以美豬有通過國際標準因此開放進口嗎？如今台灣政府才宣佈，預料7月有台製疫苗面世，恐怕是難解燃眉之急了。

更為要者，當台灣面臨疫情升温，既然美國早已囤積數億劑的疫苗，為什麼不能緊急提供台灣使用，甚至「加價購」都可以，而這才應該是做了那麼多的「Taiwan can help」宣傳該得到的回報。

蘇貞昌要台灣民眾收心，殊不知最該收心的其實是蔡英文政府。（中央社）

其實，放眼中國大陸與歐美日各國，台灣現在爆發案例激增有太多前例與方式可以應對，官方若能適時改弦易轍聽進建言，不論是在疫苗研發或採購上給予更多空間，「不論誰做的疫苗，只要能消除疫情的都是好疫苗」，儘快加速疫苗的施打率，以台灣民眾的素質配合防疫措施，相信能夠有效阻絕病毒的流竄，網路上出現的「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒」標語或許就能成真。