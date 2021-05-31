撰文： 鄧峰 最後更新日期： 2021-05-31 15:53

袁隆平生於1930年，1953年畢業於重慶的西南農學院遺傳育種專業，到湖南安江農校任教。初任教師不久後，袁隆平開始做研究。 1960年內地大饑荒深深刺激了他，讓他體會到「民以食為天」和糧食的重要性。據湖南教育出版社的《袁隆平口述自傳》描述，袁隆平回憶稱：「在1960年前後，我們國家有三年自然災害加上人禍，鬧大饑荒。當時吃不飽飯，那真難受啊，也有餓死了人的！我至少親眼看見五個人倒在路邊、田埂邊和橋底下，真的是路有餓殍！」袁隆平說：「這時就更下了決心，一定要解決糧食增產問題，不讓老百姓挨餓。」

從這一年開始，他轉向研究水稻，立志做出一番事業。1966年文革爆發，整個內地前所未有地突出政治掛帥，科學研究普遍被踐踏，自稱對政治不感興趣、只想搞農業科研的袁隆平一度被衝擊，遭受批鬥，被列為「牛鬼蛇神」的候選人。但即使如此，他依然頑強地堅持研究。

袁隆平遺體告別儀式5月24日湖南長沙舉行。（新華社）

非個個為了救袁隆平於水火

所幸的是，1966年，袁隆平趕在文革爆發前夕發表的論文《水稻的雄性不孕性》獲國家科委認可和支持，給了他繼續研究的空間。

關於這段歷史，內地著名生物學家、首都醫科大學校長饒毅撰文寫道：「國家科學技術委員會九局的熊衍衡讀到袁隆平的論文後，推薦給了九局局長趙石英，趙認為很重要，並進而得到國家科委主任聶榮臻的支援。

1966年5月，國家科委給湖南省科委和安江農校發函，要他們支持袁隆平的工作。而工作組在進一步處理袁隆平並查看他的檔案時，發現了這份函件，工作組組長決定停止批鬥袁隆平，轉而支援他的科研工作。這些人並非個個為了救袁隆平於水火，初衷皆是認真工作。但是，在昏亂的環境中能夠保有認真的態度，不僅是責任心和使命感使然，也是人性的光輝在發揮作用……沒有這些人和當時的湖南省委領導華國鋒等人的支持，一般人實難以頂住當時詭異的政治壓力。」

這是那個極左時代的一個幸運，但因為整個內地還深受文革衝擊，袁隆平的研究只能在艱難中進行。憑藉異於常人的專注、持久的付出和自身天賦，到了文革後期，袁隆平在水稻研究上大獲成功。1981年，即內地改革開放初期，袁隆平就已憑藉水稻研究，獲得第一個國家特等發明獎。

悼念熱潮揭示樸素道理

上一次能夠引發舉國同悲的人物，當屬一年多前染疫逝世的武漢中心醫院眼科醫生李文亮。

與袁隆平的國士形象不同，李文亮醫生本是一個熱愛生活的普通人，如果沒有來勢洶洶的疫情，他或許就會平穩度過一生。在當時疫情襲擊武漢的危機關頭，他基於良心挺身而出，成為「吹哨人」，一度還被當地警方訓誡，遭受不公對待，最終不幸染疫離世。

他的遭遇純粹是一場悲劇，他的逝世所引發的普天同悲，更多表達的是整個國家身處危機之際，人們對於為眾人抱薪者凍斃於風雪的悲痛和憤慨，是一種基於自身和國家境遇的投射。他和袁隆平院士都屬於廣受推崇的符號性人物，都獲得空前的認可，引發非常罕見的悼念熱潮，但兩人情況還是有所不同。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《悼念「雜交水稻之父」袁隆平 對國士的推崇乃亙古不變》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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