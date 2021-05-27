袁隆平病逝｜媲美英女王？　袁隆平擁全國唯一特殊駕照且終身免檢

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-27 18:20

中國「雜交水稻之父」袁隆平於5月22日在湖南長沙病逝，享年91歲。袁隆平逝世後，不少有關於他的有趣事跡慢慢在網上廣傳，當中又以他與英女王伊利沙伯二世一樣擁有特殊的駕駛資格，引起網民熱議。到底袁隆平是否與英女王般可以無證駕駛呢？

英女王是全球唯一可以無證駕駛的人。由於全英國的駕駛執照名義上是由英女王簽發，所以她本人並沒有車牌。原來與英女王一樣，袁隆平亦擁有特殊的駕駛資格，不過他絕非是「無證駕駛」，而是持有一張全國獨一無二的駕駛執照。袁隆平的駕駛執照是由湖南省公安廳特別頒發，並且終身免檢，只不過他並不能在公路上駕駛，只能用於往返科研基地、居住地與試驗田之間。

袁隆平擁有榮譽駕照，但只能用於往返科研基地、居住地與試驗田之間。（新汽車志）

事實上，袁隆平一直都是「實戰派」，反對在辦公室搞科研，幾乎每天都會下田工作，但大量的理論研究文獻和數據儲存中心卻無法搬到試驗田，因此他年輕時曾考取電單車牌，經常駕駛電單車往返試驗田和辦公室。

然而，袁隆平的年紀漸大。在70歲生日後，家人考慮到他年紀大駕駛電單車不安全，於是說服他駕駛私家車。為了讓袁隆平開車往返辦公室和田地，湖南省公安廳特別向他頒發一張「榮譽駕照」，限定行車路線，並專門安排教練為他培訓駕車技能。