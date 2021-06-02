躺平是「弱者的武器」？　「中國特色社會主義」遇挑戰

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

一名名為「好心的旅行家」的網友發表一篇題為「躺平即是正義」的短文，近期在中國大陸各論壇走紅，文章中直言對於自身兩年沒有工作不覺得哪裏不對，並認為壓力是身邊人對比產生，他説「既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」

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該文作者退出勞動市場，並尋求降低消費慾望，這種態度被網友引申為以消極的態度來對抗社會中無止盡，但未必能見到回報的競爭。

也因為這個帶有消極味道字詞的在網上討論的火熱，引起大陸官媒的關注，「新華網」就轉載了《南方日報》的文章「躺平可恥，哪來的正義感？」；同時社會所謂的「成功人士」紛紛站出來批評這種現象，比如清華大學教授俞敏洪批評道，「躺平」是極不負責任的態度，不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人。

不過，儘管躺平宣言備受熱議，但整個社會系統並未因為這些青年贊同「躺平主義」而停止運轉。大家雖然口上説着要躺平，很多人也可能正實行「微躺」，每天睜開眼，仍舊謹守本分，過好生活，打工人繼續着996（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）、外賣小哥也繼續困在各種外賣系統中。

996工作制引發系列爭論，包括在信息科技時代，自詡為接受過高等教育的工程師在該體制下與19世紀的工廠工人又有何本質區別。（視覺中國）

所以，真正值得注意的並不在於躺平主義的內容，而是為何躺平這樣的説法吸引了人們的熱議。一般而言，若是社會常見現象，多半不太會引起關注，而會讓輿論炒熱的多半是那些該發未發、或可能即將要發生的問題。

如果照上述的思路來看躺平主義，這種想法是與「喪世代」、「內卷」、「佛系青年」等一脈相承，是都市年輕人在表達生存困境的一種宣泄出口。

事實上，近年來大陸青年被困在各種「系統」裏的話題備受各界討論，不論是企業996的編制、還是熱議的「外賣騎手，困在系統裏」等。青年感覺被當前體制困住，但又難以撼動體系，所以只好做些抵抗，比如乘上班時間摸魚喝茶的「三點鐘，飲茶先」，或是消極的「躺平」。

飲茶哥提醒大陸青年下午三點鐘到了該飲茶，此舉摸魚喝茶的舉動被視為打工人逆襲。（截圖自bilibili飲茶哥視頻）

這種消極的抵抗在亞洲農業社會有其淵源，比如耶魯大學政治人類學教授詹姆斯・斯科特（James Scott）在馬來西亞的田野工作發現，相較於大規模結構型變遷的革命運動，當地農民面對當權者不斷對其索取勞動、利益、稅金等，他們更多地進行着日常形式的反抗，像是偷懶、裝糊塗、開小差、假裝順從、偷盜、裝傻賣呆、怠工等，這些被他稱為「弱者的武器」（weapons of the weak），利用心照不宣的理解和非正式的網絡，通常表現為一種個體的自助形式，而且避免直接地、象徵性地對抗權威。

雖然大陸社會已逐步脱離傳統農業社會型態，或許跟斯科特所提的農民生活也有差距。但是這種潛藏於人心的幽微心境值得關注。如果將躺平放在這層意義來理解，或許它不光是消極的行動，其背後更具有積極的反抗意涵。

大陸外賣小哥受困系統的問題近期得到許多討論，但儘管抱怨與躺平，它們仍堅守崗位。（視覺中國）

進一步要問的是，當中國大陸快速發展，經濟強盛、國力隨之興旺，甚至可以「平視」世界之際，撐起這強大力量的網絡靠的就是這些青年的身體，而他們現在面對的結構性困境，就會是下一個中國大陸要解決的問題。

如果將歷史時間軸拉長來看，相較於百年之前的20世紀初，當時中國面對的是民族國家的衰落與列強瓜分，中國作為弱國備受蹂躪，接受「新文化」的青年昂首抗爭、並試圖找出能救治彼時衰弱國家的解藥，最後在農工階級身上找到社會主義制度。

百年前新文化運動的新青年在列國強權侵略下尋求中國的復興之路。（視覺中國）

百年後的今日，大陸實行「中國特色社會主義」，融合資本主義開放的前進動力，同時不忘抓緊、控制關鍵產業，這種方式確實帶領絕大部份中國民眾脱離貧困，並逐步往全面小康社會邁進。

但在經濟發展快速增長之下，資本主義帶來的後遺症也愈發突顯，包括高房價、長工時、城鄉差距擴大等問題，這也讓大陸近期在開放三胎的政策上遇到阻力，因為這個越發不平衡的社會難以支持青年生養子女。當前青年的困境可能還未成為普遍性議題，但躺平心態其實就已暗示了後續改革將會遭遇的問題。