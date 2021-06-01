豆瓣封鎖多個「躺平小組」禁相關討論　網民：躺平又沒傷天害理

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-01 14:33

內地網絡近日掀起一波「躺平」熱潮，不少人認為減少勞動、降低生活慾望的「躺平」，可以對抗不斷「內捲化」（基層過度競爭卻難以分攤回報）的社會現狀。這一浪潮引發官媒《新華社》、《南方日報》批評「躺平可恥」，指出躺平不事生產的做法，對個人和國家發展都不利。 與此同時，社交網站豆瓣上多個「躺平」相關討論組，自周日（5月30日）起被悉數關閉，甚至有不少網民表示，自己因為在帖文中提到躺平，就遭豆瓣禁言、封號，抱屈「躺平又沒傷天害理」。

内地社會競爭日益激烈，加上「996」（一周工作6日，每日由早上9時工作到晚上9時）等工作模式日益加劇，百度貼吧日前一篇「躺平」帖文受到關注，掀起一波「不奮鬥、不加班、不消費」的「躺平潮」，不少青年都成為追隨者。

豆瓣網民指，至少有4個躺平小組被剷除：

+ 3 + 3 + 3

雖然官方傳媒極力批判這種現象，但網民似乎並不買帳，連日來的討論熱度居高不下。有網民甚至在問答網站「知乎」發文直斥「這些話哄哄中學生就得了，就別拿來繼續洗腦年輕人了」。俞敏洪等一些名人出面聲討「躺平」，也遭到網民圍攻，登上微博熱搜榜。

似乎因為討論太過激烈，且與官方意見背道而馳，有平台開始限制相關言論。有網民周日（5月30日）發現，豆瓣上的多個「躺平小組」被封鎖，相關帖文也陸續被刪除。及至31日晚間，有許多網民甚至發現，「躺平」已被豆瓣設定為敏感詞。

內地網民創作的漫畫：躺平的韭菜不好割。韭菜是一種很堅韌的植物，即使農夫拿刀切斷菜葉，過不久還會再長出來，在網絡上泛指被反覆壓榨還心甘情願的人。（微博）

網民熱議豆瓣剷除多個「躺平小組」：

「喪言喪語也都是罵自己 又沒有妄議國事 真！委屈！ 」 「只能說躺平真的有戳到某些人的痛處……畫個餅，打打雞血，灌灌雞湯就能割到韭菜的時光，已經一去不復返了。我不能站着，也不想跪着，現在連躺着都要被說，那你到底要讓我怎麼樣嘛？」 「禁止躺平，趕緊給我扶起來！」 「躺平又有甚麼錯呢，難道資本家睡着的時候不躺平嗎🥺原來你們都是站着睡的🥺」

不過，目前微博仍有不少相關的hashtag話題，當中有不少網民支持「躺平」，而百度貼吧的「躺平吧」周二（1日）亦有新帖文；知乎相關問題下方，有許多支持「躺平」的回答。因此，豆瓣針對「躺平」進行言論控管的做法，也遭不少網民批評「太過保守」。

不少網民表示，躺平已成豆瓣敏感詞。（微博截圖）

（綜合報道）