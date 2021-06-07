三孩政策｜「投票結果讓新華社尷尬」　中國社會「民不聊生」？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-06-07 21:00

中共中央政治局上周一（5月31日）召開會議，正式對外公布「三孩生育政策」，即實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，強調這一政策有利於改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略，保持中國人力資源稟賦優勢。在中國第71個兒童節來臨之際，三孩生育政策甫一公布，就引發全民熱議，戲稱「民不聊生」這個詞彙有了全新的意思。

這一事關「國家發展和民生福祉」基本國策的變化本應是嚴肅的政治議題，卻在網絡上遭遇吐槽和無厘頭的解構，甚至連「民不聊生」成語的含義也被解構為：現代人因生活壓力過大，沒有生孩子的意願，連聊一聊都不願意。中國社會「民不聊生」 背後，是怎麼的社會現實呢？

中國全面放開三孩的政策發佈後，中國網友似乎並不「領情」，網絡上多是調侃之聲。（新華社）

負面評論花樣百出

內地官媒新華社對三孩意願做讀者調查，在題為「三孩生育政策來了你準備好了嗎？」的投票中，絕大多數人都選擇「完全不考慮」，而選擇「準備好了迫不及待」、「已提上日程」、「猶豫中很多問題待考慮的」寥寥無幾。目前，該微博已刪除，網民紛紛表示，「投票結果讓新華社尷尬至極。」

新華社發布的海報誤將「生育政策」寫成「生肓政策」，「育」字變成了「病入膏肓」的「肓」字，也在網絡上遭遇群嘲。雖然海報發出後10分鐘，新華社迅速替換成正確版本，並刪除提醒「育」字打錯的評論。然而，相關海報已被不少網民截圖保存，有網民評論道：「育肓不分，不知道是在內涵誰」；還有網民從錯字的本意出發，指「肓=消亡，暗示生三胎會一無所有」，「官媒把育字少寫了一點，影射目前的生育政策有缺點，真是高明！」

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出生率連續四年下降

內地網絡上對於三孩政策的吐槽和解構，背後是現實處境的焦慮和難以改變的無力感。對於三孩政策，有觀點認為：「主要還是要看配套措施，幼稚園資源、房價、女性生育成本需要全社會共同負擔。沒有鼓勵配套措施，想生都不敢生……不是說政策放開就可以提高生育率的，因為大家不生的主要原因並不是政策不允許。破除壟斷，打通上升通道，控制房價，鼓勵女性生育的舉措，包括就業傾斜、教育資源的平衡、幼托機構產業的補貼等等，有太多的方面需要考慮。」

上海社會科學院城市與人口發展研究所副所長周海旺說，社會生育、養育、教育三方面的成本很高，很多年輕人不敢結婚、不敢生育。他認為，會議決議後，很多配套支持政策會有實質性調整，以此提高優生優育服務水平，降低家庭的教育養育成本。但「理想很豐滿，現實很骨感」，在處於適孕階段的80後與90後看來，太過遙遠。