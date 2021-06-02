本港出生率低　林鄭：納入14億人口便不用擔心　長者可到內地退休

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-02 13:28

內地近日宣布實行「三孩政策」以應對人口老化，經民聯立法會議員吳永嘉今日（2日）在立法會質詢時間問及，港府如何應對本港人口「超老齡化」的問題，會否包括吸引全球人才落戶香港。 特首林鄭月娥回應時指，本港出生率「低處未算低」，有人說生育率可能比沙士時更低，她傾向贊成吸引更多年輕人來港，同時為年長人士提供更好退休安排地點。 她稱香港只有700多萬人口，難以自己關上門做人口政策，但如果若把香港納入國家14億人口、國家一部分，就不用擔心人口結構問題，「因為人口是流動的，很多年輕人想做金融，香港是國際金融中心；他想做創科，香港現在很有條件做國際創科中心，無論內地還是海外的人，都可以來這個城市居住、影響我們人口結構」。

吳永嘉在立法會「短問短答」環節時問及，內地老齡化已成為基本國情，亦有調查發現本港即將步入「超老齡化」社會，問政府會否推出鼓勵生育的政策，及制定更完整的人口政策，包括吸引全球人才落戶香港，把握大灣區機遇。

林鄭月娥指，香港本地出生率「低處未算低」，2003年沙士期間為0.9%的低水平，而最新數字比0.9更低。她強調，本港沒有任何的生育限制，市民想生幾多仔女都可以，政策亦不排斥生育較多的家庭，亦有免費教育、接近免費的醫療等，是否生育屬個人選擇。

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林鄭：傾向讓年長人士到鄰近內地城市退休

不過她之後表示，傾向贊成吳永嘉吸引更多年輕人來港的說法，亦可為年長人士，提供更好的退休安排，例如本港不少長者正在內地居住，在大灣區領取長者生活津貼，長者可在內地，很接近香港的地方退休，她傾向以此策略處理人口老年化問題。