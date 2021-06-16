湖北十堰爆炸震動中南海　三大不尋常考驗應勇

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-06-16 16:05

湖北十堰6月14日燃氣爆炸的全面搜救工作已基本結束。截至當前，該次事故造成25人死亡，100餘人受傷，屬於重大安全事故等級。

關於此次事故的諸多細節尚未有過多公開報道，但該事已震動中南海，中共總書記習近平下令「儘快查明原因，嚴肅追究責任」。

看似一起意外安全事故，但在敏感的時間節點以及一些不尋常的疑點下，無疑給湖北官員，尤其是省委書記應勇帶來不小壓力。

第一，此次燃氣爆炸的原因。目前內地媒體對此次事故的報道多集中在傷亡、部門搜救及各種善後工作上，但事故原因説明幾乎未有提及，在中國社交平台上倒是有這樣的討論。有自稱燃氣行業從業者在「知乎」的發言不無道理：從現場爆炸的規模來看，需要有大量天然氣淤積，而事發地十堰市張灣區豔湖社區集貿市場車水馬龍，對地面淤積有敏感的隱患警惕，因此更可能是地下天然氣管道泄漏。

從公開可見的事發現場圖像上也可以看到，大片街道房屋被炸成廢墟，瓦礫遍地。在央視新聞發佈的一段消防人員現場救援的視頻中，甚至可以看見被二次爆炸衝擊的消防車停在路中，車上塵土明顯，且覆有雜物。

雖然在習近平指示下，湖北已即時成立調查組，不過內地網民更多討論的是湖北十堰這個計劃經濟時代的老工業生產區，至今已相當沒落。40多年前，事故發生地的「41廠」是一個有十幾萬居民，配備學校、醫院、安保處的獨立存在，但如今當地的基礎設施、居民住宅已相當老舊，其面臨的安全隱患不僅僅是燃氣爆炸一項。

湖北十堰燃氣爆炸造成重大人員傷亡，該次事件發生在中共百年黨慶系列活動期間，這種安全隱患引起中共高層警示。（中國央視視頻截圖）

第二，對十堰燃氣爆炸事故的調查出動了國安委。根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，造成10人以上或30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5,000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故，為「重大事故」。這類事故由事故發生地省級人民政府負責調查。例如此前的甘肅白銀越野馬拉松事故，便是由省委省政府、中國國家體育總局、國家氣象局專家等組成的聯合調查組。

關於此次的湖北十堰燃氣爆炸事故，習近平責令調查翌日，由湖北常務副省長李樂成、分管安全生產和應急管理、消防救援工作的副省長曹廣晶等牽頭成立調查組。但同一天，中國國務院安委會決定對該起事故查處進行掛牌督辦。根據中國國務院安委會制定的《重大事故查處掛牌督辦辦法》，掛牌督辦的工作重心在於調查、追責、整改。

也即是説，此次的燃氣爆炸事故勢必將問責一批湖北官員以及後續的整改。

第三，湖北十堰燃氣爆炸的溢出效應。習近平在6月13日的指示中除了強調了其在該次事故中的態度，更提及了「近期中國多地發生生產安全事故、校園安全事件」，尤其不可忽視的是指示落在「維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍」的意涵上。

中共的百年黨慶慶祝大會已在排練中，圖為北京上空出現軍機演練「100」圖形。（微博@搗蛋啦）

在這項指示後，湖北省委召開緊急視頻會議，省委書記應勇、省長王忠林均參會。此次會上，湖北省作出要對燃氣行業、危化行業、交通、礦山等領域進行拉網式排查整治的安排，且從現在開始到9月份在全省集中全面開展安全生產大檢查。這份通知也連夜發出。隨後吉林省、江西省、廣東省、四川省也進行了類似安排，公安部、國務院安委辦、應急管理部均有開會。

在2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情突襲湖北之際，湖北十堰張灣區是內地首個實行戰時管制的地區，如今其再次進入公眾視野，確實因這樣一場安全事故。在這兩場災難面前，湖北官員似乎註定要經受考驗。

2020年，武漢因新冠疫情的失控，時任湖北省委書記蔣超良被撤，省長王曉東也在月前向王忠林交卸了職務。而彼時臨危受命的應勇，從政治高地上海轉戰湖北，經受住了在核心疫情區指揮抗疫的考驗。

此次的燃氣爆炸重大事故似乎又是一個考驗，對於統攬全局的省委書記來説，應勇有不可不面對的屬地責任，必然要對該次事故作出妥當的處理。無論是在事故的搜救、善後以及後續的老舊小區改造等等問題上，恐怕應勇都要面對這些已經拋出的問題。