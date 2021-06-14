湖北十堰集貿市場天然氣爆炸增至25死　現場持續搜救

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-14 21:33

湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場昨日（13日）發生天然氣爆炸事故。截至今日（14日）晚上8時，本次事故已造成25人死亡，共138人受傷，其中37人重傷。目前，現場搜救和清理工作仍然持續。

湖北十堰集貿市場天然氣爆炸，現場遍地瓦礫。（新華社）

《人民日報》報道，湖北省政府召開新聞發布會，公布本次事故死亡人數及搜救行動進展。湖北省政府指出，省政府工作組已先後派出武警、消防等各類救援力量超過2000人參與救援。救援人員昨日搜救出12名遇難者，昨晚6時半至今日凌晨搜救出6人，今日上午9時搜救出2人，中午12時半再搜救出5人，均無生命體徵。

《北京日報》報道，湖北省委書記應勇今日下午到爆炸事故查看救援工作，看望慰問應急救援隊伍、傷者及家屬等。應勇強調，要不惜一切代價搶救傷者，盡一切可能、盡最大努力搜救生命，科學穩妥做好現場處置，安置保障好受事故影響的群眾生產生活。

國務院安委會已決定掛牌督辦本次事故。應急管理部已聯合住建部等部門推動各地區全面摸排使用燃氣的集貿市場、餐飲等生產經營單位底數，盡快安裝燃氣洩露報警裝置等，切實解決影響燃氣安全突出問題，堅決防範遏制類似事故發生。