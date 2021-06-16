華為鴻蒙冀佔16%以上市場份額　Android在華面臨「減頂之災」？

撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-06-16 15:00

華為鴻蒙系統（HarmonyOS）在內地引起不小轟動，不僅迅速成為社交媒體的熱門話題，在A股市場上，鴻蒙概念股也受到投資者追捧，有公司股價更在五個交易日內翻倍。 6月2日晚上，內地不少消費者守在手機前觀看鴻蒙2.0系統（Harmony OS 2.0）的網上發布會，包括華為消費者業務行政總裁余承東在內的諸多華為高層悉數亮相，展示了這一系統的諸多創新點。

根據華為的計劃，到今年底，搭載鴻蒙系統的硬件將有三億台，其中兩億台是華為自家設備，一億台是合作廠商的設備。目前，鴻蒙系統開發者已有50萬，華為的目標是佔據16%以上的市場份額，成為蘋果iOS和Android之外的第三大作業系統。

圖為2019年8月9日，華為消費者業務CEO余承東講解鴻蒙系統。（資料圖片）

抗衡科技打壓的重要武器

除了「自主可控」和「中國人的作業系統」兩個標籤外，鴻蒙更是華為乃至中國在中美博弈大背景下抗衡科技打壓的重要「武器」，而華為自身的遭遇又放大了這一標籤，變成了「同仇敵愾」的象徵。

由於美國近幾年連番制裁，使得華為成為了中國「對抗」美國的符號，尤其是去年9月直接切斷了華為的晶片代工等供應鏈，使得佔據華為收入近一半的手機部門面臨崩盤的風險，從市場份額來看，華為也從全球前兩名跌落至目前的前五名開外。

尤其是在中國市場，華為手機在最高峰時佔據了超過一半的市場份額，遠遠領先於蘋果（Apple）、小米等主要競爭對手，但是，由於供應鏈的問題，華為手機的銷量自去年9月迅速下滑，蘋果、小米則取代了華為在高端和低端市場的份額。

不過，華為手機的忠實用戶及存量機型依然不可小覷，鴻蒙系統的商用化不僅承載了華為打破美國「封殺」的希望，在內地民間，希望政府強力扶持鴻蒙系統的聲音日益增大。坊間就有聲音認為，對於目前採用Android系統的中國手機品牌，應該一律強制採用鴻蒙系統，這對於Google來說無異於「滅頂之災」。除了韓國三星（Samsung）和蘋果之外，在全球十大手機廠商中，主要都是中國廠商。

美國2019年5月開始對中國企業華為制裁。（Reuters）

假如民間呼聲變成現實，那麼不僅對於Google是一個災難，對那些試圖進入中國市場的美國供應鏈廠商，例如美國高通（Qualcomm）這樣的晶片企業，到底要不要適配鴻蒙系統，就成為了一個現實問題。

以市值高達1,500億美元的高通來說，其收入當中有一半以上來自於中國市場，因此絕對不願意失去該市場，那麼，支援鴻蒙系統就成為了唯一的選擇。在6月2日的發布會上，華為就低調展示了採用高通晶片的鴻蒙平板電腦產品。

顯然，高通的選擇是低調妥協，支援鴻蒙系統。因此，鴻蒙的出現無疑將成為中美經貿戰中的一個秘密「武器」，甚至是未來談判裏中方的重要籌碼。

從歷史來看，自諾基亞（Nokia）的塞班（Symbian）系統之後，手機和電腦都是美企的天下。一旦鴻蒙系統的市佔率達到16%甚至更高，意味着被美國長期壟斷的作業系統防線出現了缺口，封鎖華為的供應鏈也就沒那麼容易了。