華為鴻蒙系統面世支援手機平板電腦　年底搭載設備數量將達3億部

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-03 11:28

華為昨日（2日）發布手機版鴻蒙操作系統HarmonyOS 2，全面覆蓋手機、平板電腦、智能手錶以及IoT智能終端；系統流暢度全面提升，即使在手機使用36個月後、儲存空間極小的情況下，依然擁有接近新手機一樣的讀寫速度。 華為預計，2021年底搭載鴻蒙的設備數量將達3億部，其中華為設備超過2億部，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億部。

（微博＠華為）

據介紹，大多數消費者使用的電子產品都有不同的操作系統，當互相連接時比較麻煩，有機會出現系統不支援的情況。鴻蒙採用的分布式技術則可以自動適配不同的電子產品，不同設備之間的連接非常方便、簡單。鴻蒙操作系統有統一控制中心，多設備之間可以組成超級終端，從而選擇最適合的設備。

鴻蒙全新控制中心可根據場景將所需設備自由連接，比如當用戶在家觀影時，可將智慧屏圖標拉向手機，影片就會自動由手機接續到智慧屏上播放。

除了華為自有設備，HUAWEI HiLink全新升級HarmonyOS Connect後，亦支援更多智能設備，包括智能家居與手機一碰即可連接。鴻蒙優化了後台應用的保活能力，令手機續航提升0.4小時。

華為在新品發布會上發布多款搭載HarmonyOS 2的新產品，包括手機、智能手錶、平板電腦、藍牙耳機以及顯示屏。此外，華為手機、平板等過百款設備將陸續啟動HarmonyOS 2升級，包括HUAWEI Mate 40、Mate 30、Mate 20、P40、P30、Mate X2、MatePad Pro、nova 8、nova 6等。

華為消費者業務CEO余承東透露，新發布的搭載鴻蒙的HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本都是4G手機，至於華為新款手機P50的發布時間則尚未確定。

華為表示，始終致力於保護消費者的隱私安全，HarmonyOS對用戶的數據分類管理、設備分級保護，為超級終端設置安全門檻：只有滿足安全等級要求的設備才能訪問相應安全等級的數據，讓用戶可以放心使用多設備互聯。從應用的開發、發布、安裝到運行都會經過多重檢測，構建純淨安全的HarmonyOS應用生態。

華為消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松日前透露，鴻蒙生態已經發展了1000家硬件生態夥伴，超過1000家模組和解決方案夥伴，並正與全球排名前200的App廠商溝通合作，共同開發跨終端設備的應用。華為歡迎第三方的手機廠商使用鴻蒙系統，共同開源共建。

（澎湃新聞）