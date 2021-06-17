神舟十二號｜每1卡培訓成本達7400美元　航天員體重是選拔關鍵？

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-06-17 18:00

6月17日9時22分27秒，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衞星發射中心點火發射，這也是繼2016年神舟十一號任務之後，中國航天員時隔5年再赴太空。

神舟十二號載人飛船飛行乘組由中國特級航天員聶海勝、劉伯明和二級航天員湯洪波三人組成，聶海勝擔任指令長，備份航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。簡歷顯示，聶海勝和劉伯明都是60後，湯洪波是70後，其中聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，湯洪波則是首次飛行。

這3名航天員成為中國空間站天和核心艙的首批「入住人員」，將在「天和」核心艙內生活工作3個月，在軌期間將主要完成4方面工作，計劃開展2次出艙活動及艙外作業。

中國於1992年確定載人航天工程「三步走」發展戰略，建造空間站、建成國家太空實驗室，是中國實現該戰略的重要目標。當下，中國空間站建設已進入密集發射期，繼4月29日中國空間站任務首發飛行器——天和核心艙發射成功後，5月29日天舟二號貨運飛船又順利升空，次日與天和核心艙完成交會對接。至此，天舟貨運飛船和長征七號運載火箭組成的空間站貨物運輸系統，已完成第一次應用性飛行。

11艘神舟飛船、天宮一號目標飛行器、天宮二號空間實驗室、天舟一號貨運飛船、空間站天和核心艙、天舟二號貨運飛船……中國載人航天工程穩步邁入空間站時代。今明兩年，在接續實施11次發射任務，包括3次空間站艙段發射、4次貨運飛船及4次載人飛船發射後，一個60噸級的模塊化空間站將在2022年橫空出世。作為中國自主建設的常駐大型太空站，官方媒體稱其稱之為「國家級太空實驗室和太空母港」。

據全球400多名航天員的背景數據分析，大部分都有參軍資歷。2019年航天領域資料顯示，培養航天員開始以體重為標準，體重1卡需支付培養成本最低約為7,400美元，一名宇航員體重若以65公斤計算，大約需要花費15億美元。換言之，體重若輕1公斤，則將能節省成本約3,700萬美元。

中國的首批航天員選拔講究資歷，成員基本從中國空軍最拔尖的特級、一級飛行員和試飛員中而來，飛行時間至少都有800小時以上，多者達到2,000小時，不少人在成為航天員之前已是校級軍職。

中國空間站建設已進入密集發射期，2021年邁入關鍵技術驗證和建造階段，計劃在2022年投入運行。（多維新聞製作）

中國的第二批航天員選撥較之第一批注重資歷，則更多考慮到了年齡優勢，航天員入選時年紀普遍在30歲左右，比首批航天員入選時年輕近10歲。

2003年10月15日，長征二號F火箭將「中國航天第一人」楊利偉乘坐的神舟五號飛船送入太空，由此開啓了中國載人航天的新序章。從楊利偉隻身探天到景海鵬三上太空，從翟志剛太空漫步到景海鵬與陳冬中期駐留，從劉旺手控交會對接到王亞平開展太空授課，至神舟十一號任務成功完成，中國已有11名航天員六入太空，遨遊68個日夜，繞地飛行1,089圈，行程4,600餘萬公里，完成空間科學實驗、試驗100多項……

現在已是中國載人航天工程副總設計師的楊利偉早前透露，神舟十二號飛行乘組從第一批和第二批航天員中選出。在業界人士看來，中國的航天飛行將呈常態化，「第一批和第二批航天員，目前就是隨時準備飛行的備戰狀態。」

實際上，中國新選拔的第三批18名航天員已經報到，進入準備訓練期。經過3到4年的周期性基本訓練之後，能夠具備執行任務的能力。2021年3月4日，楊利偉在接受記者採訪時表示，中國的第三批航天員主要由空軍飛行員、科研院所的科學家和工程師、科研單位的專家等三方面人員構成。

「不僅要從空軍的飛行員中選拔出航天駕駛員，還要從航空航天相關技術的專業領域中選出工程技術人員擔當航天飛行工程師」。不同於前兩批航天員備戰中國空間站的建造期任務，中國第三批航天員主要是為空間站運營階段的飛行而準備，男女航天員均有。

2021年9月和10月，中國還將分別實施天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船的飛行任務，其中神舟十三號載人飛船上也將有3名航天員組成飛行乘組，在軌駐留6個月。

從長遠來看，未來中國航天員的構成層次還將更為豐富，第四批及其之後批次的航天員選拔中，普通科學家、教師、醫療工作者等或都將進入遴選範圍。