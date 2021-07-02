中共百年十大爭議人物・彭德懷｜橫刀大將軍　張飛好犯上

撰文： 李長之 最後更新日期： 2021-07-02 22:00

山高路遠坑深，大軍縱橫馳奔。誰敢橫刀立馬？唯我彭大將軍！ 《給彭德懷同志》，毛澤東

毛澤東的這首詩作於1935年長征途中，但直到1986年毛澤東逝世10年後，才第一次正式公開發表。

其實早在1958年文物出版社出版《毛澤東詩詞十九首》時，便曾計劃收錄該詩。唯毛澤東彼時回信稱「不宜發表」——之所以如此，恐怕與毛澤東對彭德懷的另外一些評價不無關係，諸如「張飛」、「好犯上」……而這也註定了彭德懷的人生悲劇。

在中共百年黨史中，有這樣一個群體，他們有些是中共創始人和早期領導人，有些是中共建政後的領導人，有些是改革開放後的領導人，有些同時還是中共接班人，但他們均因路線鬥爭、黨內分歧等原因而失勢下台，有些人還死於非命。可以説，他們的個人命運與中共百年黨史息息相關，也是中共百年黨史的一個縮影。

彭德懷1898年出生於湖南湘潭彭家圍子一個農民家庭，在中共黨內與毛澤東、劉少奇、周恩來等人一樣都屬於1890年代人。早年在湘軍湯薌銘部當兵，1922年進入湖南陸軍軍官講武堂就讀，後加入北伐軍官至國民革命軍第八軍1師1團團長，在時任1師政治部秘書長中共黨員段德昌影響下開始接受共產主義，1928年在1團書記官中共黨員鄧萍見證下加入中共。

八路軍總指揮朱德（右）和副總指揮彭德懷（左）的合影。（視覺中國）

1928年7月，彭德懷率部發動平江發動起義，創建蘇維埃政權建立紅五軍，彭德懷任紅五軍軍長兼13師師長，中共湘鄂贛邊界特委書記滕代遠任黨代表，鄧萍任參謀長。隨後，紅五軍轉戰湘鄂贛邊境，建立湘鄂贛根據地。同年11月，彭德懷、滕代遠率紅五軍主力上井岡山與毛澤東會師，任紅四軍副軍長，軍長為朱德。1930年，紅五軍擴編為紅三軍團，彭德懷任總指揮；同年8月，紅三軍團與林彪紅一軍團合編為紅一方面軍，彭德懷任方面軍副總司令，朱德為總司令，由此奠定了彭德懷在中共將領中僅次於朱德的地位。

抗戰時期，彭德懷出任八路軍副總指揮，在總指揮朱德早早返回延安後，實際上肩負起八路軍前線指揮之責。1940年在全國抗日形勢處於低潮時，彭德懷發起百團大戰，鼓舞了全國士氣，乃至蔣介石亦予以公開表彰。但也百團大戰被批暴露了八路軍實力、不遵循中央軍事方針，埋下了隱患。與此同時，彭德懷火爆的性格，在工作中也得罪了不少人。

據薄一波自傳《七十年奮鬥與思考》披露，1942年太岳根據地整風時，時任中共太岳區書記薄一波提出「抗戰初期缺少對根據地建設規律的認識的看法，不料觸怒了彭德懷同志，他聲色俱厲地批評説：『這是小資產階級狂熱性……』我們各區黨委都感到不能接受他這個指責。」「甚至他在毛澤東面前也常常是率性而為，口無遮攔，因此也頗得許多人的詫異甚至是冷眼，也就格外容易得罪人。」

1945年中共七大前後2月至7月間，中共在延安舉行華北地方軍隊同志座談會即華北座談會，原本總結華北敵後抗戰工作的會議，卻「因為在華北主要是在晉冀魯豫區的工作中，地方幹部及一部分軍隊幹部對彭德懷同志有某些意見，長期未得到解決」，最終變成了一場批判彭德懷的會議，百團大戰成為罪狀之一。康生首先開炮，指責彭德懷「你在抗戰開始時執行的是王明路線。你不懂根據地建設的規律，不發動羣眾。你組織的百團大戰過早地暴露了我軍力量，把日軍力量大部吸引過來，幫了國民黨蔣介石的忙」，進而幾乎全場一致集中火力批判百團大戰。

問題的核心在於，百團大戰有悖於毛澤東在洛川會議上提出的「以游擊戰為主，不放鬆有利條件下的運動戰」方針，更為重要的是以彭德懷為等首的中央軍委前方分會即華北軍分會，在平型關大捷後下發的《目前華北戰爭形勢與我軍任務的指示》被指貫徹王明「十二月會議」精神。直到22年後的1959年廬山會議上，毛澤東對這本小冊子仍難以釋懷，稱彭德懷「不同意中央在洛川會議定的游擊戰為主的戰略方針」，並説「這個小冊子曾為王明所利用」。

1940年百團大戰中，山西陽泉西南獅堖山戰鬥中的八路軍機槍陣地。（視覺中國）

華北會議從某種程度上來説是廬山會議的預演，彭德懷在會上一再自我總結和檢查，比如檢討自己在入黨以後帶來三個東西：即「舊軍事觀點」、「英雄主義」、「恩賜的羣眾觀點」，但對自己認為正確的仍然堅持並不是一味檢討。彭德懷之所以在廬山會議上給毛澤東寫信就源於這次會議的教訓，「華北會議我得到一條重要的教訓：我這個人是舊軍官出身，有小資產階級和農民的無政府主義思想，容易犯上。有了那次教育，對此有所警惕，所以有一些想法就寫信給主席。」

在彭德懷的自我檢討下，華北座談會順利過關，在中共七大上當選政治局委員、中央軍委副主席兼總參謀長，直接指揮陝北部隊肩負起保衞中共中央的重任。在第二次國共內戰中，彭德懷以區區兩萬餘人對陣20餘萬人的胡宗南部，在陝北黃土高原的溝壑間一步步拖廋拖垮了胡宗南部，成功地保障了中共中央安全，直到1948年3月毛澤東才東渡黃河離開陝北。三大戰役後，彭德懷指揮第一野戰軍橫掃大西北，同時出任中共西北局第一書記、西北軍政委員會主席、西北軍區司令員。

當西北解放，彭德懷着手將工作重點轉向建設時，朝鮮戰爭爆發中國出兵箭在弦上，毛澤東再次想起了彭德懷。在中共黨內，毛澤東是極少數堅決主張出兵的人，就連毛澤東的心腹愛將林彪都反對出兵，關鍵時刻毛澤東想起了彭德懷，派專機將彭德懷接回北京，在彭德懷的力挺、毛澤東的堅持下，中共決定出兵朝鮮。堅決主張出兵的彭德懷成為志願軍司令員的不二人選，當然對戰美國這樣的強敵，也只有彭德懷這樣性格堅毅，或者説「頭鐵」的人才能勝任。

1952年彭德懷在朝鮮成川郡木會倉與朝中部隊首長合影。右起：鄧華、陳賡、彭德懷、樸一禹、甘泗淇、李貞、王政柱。 （視覺中國）

經過五次戰役的洗禮，中美在朝鮮將戰線穩定在三八線附近，戰爭進入相持階段後，彭德懷就被調回國內代替周恩來主持中央軍委日常工作，後出任中央軍委第一副主席、國務院副總理兼國防部長主持中央軍委日常工作，實際成為中共軍方第一人。此後，在軍隊的正規化建設中，彭德懷在毛澤東支持下於反教條主義運動中打倒了訓練總監部部長、原二野司令員劉伯承，於1958年中央軍委擴大會議上批判總參謀長、原三野副司令員粟裕「資產階級個人主義」、「裏通外國」，兩次運動也使軍中對彭德懷怨氣不少。

毛澤東之所以批判粟裕，在於蘇聯朱可夫事件令毛澤東對軍中將領擁兵自重心生憂慮，打算整頓軍隊。然而，相對於粟裕，彭德懷這位長期主持中央軍委日常工作的第一副主席，恐怕才是整頓的首要目標。彭德懷作為中央軍委日常工作的主持者，根本沒有意識到毛澤東整頓軍隊是朝着他來的，這可能也與彭德懷耿直的性格不無關係。中共黨內的傳統是，誰是領導，誰就是黨的化身。因此，彭德懷理所當然地要尋找不服從他領導的人，這便是總參謀長粟裕。

1958年中共為「趕英超美」發動大躍進，但遭遇自然災害頻發，釀成全國性饑荒。1959年，彭德懷在瞭解了湖南、山東、甘肅等省出現糧荒的嚴重情況後，於中共政治局擴大會議即廬山會議上給毛澤東寫信反映意見。在肯定大躍進方針正確的同時，指出執行過程中產生的種種問題，並稱「浮誇風、小高爐等等，都不過是表面現象；缺乏民主、個人崇拜，才是這一切弊病的根源」。

彭德懷的意見不但沒有被接受，還被毛澤東認為是「向党進攻」，廬山會議由此成為另一次「華北座談會」。毛澤東批判彭德懷時，彭還忍不住回敬：「在延安你操了我四十天娘，我操你二十天娘行不行？」毛澤東則舊事重提：「華北座談會説他是個人英雄主義，他罵娘，不服。説操了他40天，他現在要操20天。好，予以滿足。」

彭德懷和夫人浦安修在延安留影。 （視覺中國）

隨後，彭德懷及對這封信表示支持的總參謀長黃克誠、湖南省委第一書記周小舟、外交部副部長張聞天被打成反黨集團，彭德懷被免去軍委副主席、國防部長職務由林彪接替主持軍委日常工作。1962年，彭德懷經過調研，為説明歷史問題向中共中央提交了《八萬言書》，又被視為彭德懷反黨集團「新的進攻」，被扣上「修正主義分子」的帽子，1964年撤銷副總理職務。

文革爆發前的1965年，彭德懷出任中共西南局三線建設委員會第三副主任，前往四川參加三線建設。同年11月，姚文元《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》經毛澤東批准發表，彭德懷被毛澤東對號入座被罷官的海瑞。文革爆發後，彭德懷被紅衞兵從四川押回北京批鬥，遭遇慘無人道的逼供和毆打。1974年，彭德懷因直腸癌在北京去世，享年76歲，骨灰盒上的紙條上寫着化名「王川、男」三個字，送往四川成都東郊火葬場保存。1978年中共為彭德懷平反後，骨灰才被迎回北京，安放於八寶山革命公墓，1999年歸葬湖南湘潭烏石故里。

在為彭德懷平反時，鄧小平代表中共稱讚彭德懷「作戰勇敢，耿直剛正，廉潔奉公，嚴於律己，關心群眾，從不考慮個人得失」。《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》中也稱：「廬山會議後期，毛澤東同志錯誤地發動了對彭德懷同志的批判，進而在全黨錯誤地開展了『反右傾』鬥爭。八屆八中全會關於所謂『彭德懷、黃克誠、張聞天、周小舟反黨集團』的決議是完全錯誤的。」