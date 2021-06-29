中共建黨百年｜不再提徹底否定文革　盤點新版《大事記》關鍵改動

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-06-29 18:30

在慶祝中共建黨100周年之際，《新華社》6月27日發佈《中國共產黨一百年大事記（1921年7月—2021年6月）》。

由中共中央黨史和文獻研究院編寫的中共百年大事記全文共9萬多字。開頭三段是引言，敍述中共成立的背景，然後逐年記載中共歷史。始於1921年7月中共一大召開，止於2021年6月中共歷史展覽館開館。中共百年大事記呈現「遠略近詳」的佈局，習近平時代九年（2012年—2021年）的篇幅共三萬多字，約佔大事記全文的三分之一。

中共歷來就有重視歷史的傳統。2011年中共建黨90周年時，中共中央黨史研究室也曾編寫《中國共產黨歷史大事記（1921年7月—2011年6月）》。

文革是20世紀中國最重大，影響最深遠的事件之一。毛澤東發動文革的原因，至今仍然眾説紛紜。（視覺中國）

對比建黨100周年和建黨90周年兩個版本大事記，不難發現，在反右運動、大躍進、文革、六四事件等中共歷史四大敏感事件中，與舊版大事記相比，新版大事記對反右運動、大躍進、文革的記載均有重大修改，而六四事件的定性則維持不變。

反右運動：刪「造成了不幸的後果」

舊版大事記對反右運動的記載是，「1957年4月27日，中共中央發出《關於整風運動的指示》。以反對官僚主義、宗派主義、主觀主義為主要內容，以處理人民內部矛盾為主題的整風運動全面展開。黨內外幹部和群眾對黨和政府的工作以及黨員幹部的作風提出許多有益的批評和建議。6月8日，由於在整風過程中極少數右派分子藉機向黨和新生的社會主義制度發動進攻，中共中央發出《關於組織力量準備反擊右派分子進攻的指示》。整風運動轉向反右派鬥爭，到1958年夏季基本結束。對右派分子的進攻進行反擊是正確和必要的，但反右派鬥爭被嚴重擴大化，把一批知識分子、愛國人士和黨內幹部錯劃為右派分子，造成了不幸的後果。」

新版大事記刪除了「黨內外幹部和群眾對黨和政府的工作以及黨員幹部的作風提出許多有益的批評和建議」，以及「把一批知識分子、愛國人士和黨內幹部錯劃為右派分子，造成了不幸的後果」的表述。

1957年，中國國慶節遊行隊伍出現的反右運動標語牌。（視覺中國）

大躍進：刪「繼續盲目『躍進』」、增「工業學大慶」

舊版大事記對大躍進的記載是，1958年5月5日—23日，中共八大二次會議舉行，正式通過「鼓足幹勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義」的總路線。會後，「大躍進」運動在全國展開。

1959年8月2日—8月16日，中共八屆八中全會在廬山召開。通過《為保衞黨的總路線、反對右傾機會主義而鬥爭》的決議和對彭德懷等人的決議。會後，在全黨錯誤地開展「反右傾」鬥爭，並繼續盲目「躍進」。本年（1959年）至1961年，由於「大躍進」和「反右傾」的錯誤，加上自然災害和蘇聯政府撕毀合同，我國國民經濟發生嚴重困難，國家和人民遭到重大損失。

新版大事記刪除了廬山會議後「繼續盲目『躍進』」，以及「本年（1959年）至1961年……遭到重大損失」的表述。並在1959年大事記中增加了舊版大事記沒有記載的「發現大慶油田」「大慶精神、鐵人精神」「工業學大慶」運動，開發建設玉門油礦、勝利油田、大港油田，以及第一拖拉機制造廠建成投產等成就。

大躍進時期為了超英趕美，發動大量農村人口大鍊鋼鐵。（視覺中國）

文化大革命：刪嚴重挫折損失及四人幫表述

關於文革，舊版大事記稱，1966年5月4日—26日，中共中央政治局召開擴大會議，通過由毛澤東主持制定的《中國共產黨中央委員會通知》(簡稱「五一六通知」)。8月1日至12日，中共八屆十一中全會召開，作出《中國共產黨中央委員會關於無產階級文化大革命的決定》，改組了中央領導機構。這兩次會議的召開，是「文化大革命」全面發動的標誌。「文化大革命」歷經10年，使黨、國家和人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失。

新版大事記的記載刪去了「五一六通知」是毛澤東主持制定的，以及文革歷經10年，使黨、國家和人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失的表述。

舊版大事記記載，1976年10月6日，中共中央政治局執行黨和人民的意志，採取斷然措施，一舉粉碎「四人幫」。消息公佈後，全國億萬群眾衷心擁護，舉行盛大的慶祝遊行。延續10年之久的「文化大革命」結束。新版大事記刪除了粉碎「四人幫」的「消息公佈後，全國億萬群眾衷心擁護，舉行盛大的慶祝遊行」這句。另外，新版大事記也刪除了1976年年底「中共中央向全黨全國下發『四人幫』罪證材料。全國掀起揭批『四人幫』的群眾運動」的表述。

文革十年內亂（請點擊瀏覽大圖）

+ 6 + 6 + 6

舊版大事記記載，1981年6月27日—29日，中共十一屆六中全會召開，通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，對新中國成立32年來的歷史作了科學總結，對一系列重大歷史問題作出正確結論，徹底否定了「文化大革命」；同時實事求是地評價毛澤東的歷史地位，充分論述了毛澤東思想作為黨的指導思想的偉大意義。《決議》的通過，標誌着黨在指導思想上撥亂反正任務的完成。

這一段中共十一屆六中全會的內容，新版大事記將歷史決議「對新中國成立32年來的歷史作了科學總結，對一系列重大歷史問題作出正確結論，徹底否定了『文化大革命』」這句，修改為「對新中國成立32年來黨的重大歷史事件特別是『文化大革命』作出正確總結」，刪除徹底否定了「文化大革命」的表述。

另外，新版大事記還記載了不少文革期間在經濟、國防科技等領域取得的成就。比如1966年中國成功進行第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行爆炸，1969年中國成功進行首次地下核試驗、中國第一條城市地鐵線路北京地下鐵道建成通車，1970年中共中央批准興建長江葛洲壩水利樞紐工程，1971年中國自行研製的第一艘導彈驅逐艦正式編入軍隊戰鬥序列等。這些都是舊版大事記沒有記載的。

1989年4月15日，中共改革派領袖胡耀邦突然逝世，引發六四事件。（美聯社）

六四事件

至於六四事件，舊版大事記的記載是：1989年春夏之交，北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂，捍衞了社會主義國家政權，維護了人民的根本利益，保證了改革開放和現代化建設繼續前進。新版大事記原文照搬，隻字不改，對六四事件定性不變。