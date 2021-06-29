七一勳章頒授儀式今舉行　習近平：獲得者都是立足本職的平凡英雄

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-29 13:40

「七一勳章」頒授儀式於今日（29日）上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平首次頒授「七一勳章」並發表講話，他指出：「『七一勳章』獲得者都來自人民、植根人民，是立足本職、默默奉獻的平凡英雄。他們的事蹟可學可做，他們的精神可追可及。」 「七一勳章」是中共黨內最高榮譽，這次是以中共中央名義首次頒授，表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織。

習近平發表講話。（01直播截圖）

上午10時，習近平為「七一勳章」獲得者頒授勳章。其中一名獲得者張桂梅作為代表發言。

習近平隨後在儀式上發表講話，他代表黨中央向「七一勳章」獲得者表示祝賀和致以敬意，習近平表示，今天受到表彰的「七一勳章」獲得者，就是各條戰線黨員中的傑出代表。在他們身上體現了中國共產黨人堅定信念、踐行宗旨、拼搏奉獻、廉潔奉公的高尚品質和崇高精神。

他強調，共產黨人擁有人格力量，才能贏得民心。全黨黨員都要明大德、守公德、嚴私德，清清白白做人、乾乾淨淨做事，做到克己奉公、以儉修身，永葆清正廉潔的政治本色。

習近平首次頒授「七一勳章」。（01直播截圖）

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上午8時43分，國賓護衛隊護送勳章得主從京西賓館出發前往人民大會堂，全程不到8公里，時長約12分鐘。

上午9時左右，勳章得主抵達人民大會堂，陸續步入會場。

「七一勳章」獲得者抵達人民大會堂。（01直播截圖）

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根據央視報道，今次「七一勳章」共有29名獲得者，其中包括：新疆伊寧縣維穩有功的村黨支部書記買買提江．吾買爾、高原醫學事業的開拓者吳天一、中共主要創始人李大釗的孫子李宏塔、中共早期主要領導人瞿秋白之女瞿獨伊、去年6月在中印邊境軍事衝突殉職的陳紅軍，新中國胸外科事業的開拓者和奠基人辛育齡、中國自動化科學技術開拓者陸元九、福建社區工作者的傑出代表林丹、西藏自治區隆子縣玉麥鄉玉麥村愛國戍邊農民卓嘎、四川省原達縣地委副書記周永開、創辦全國第一所全免費女子高中的雲南省麗江華坪女子高級中學校長張桂梅、南海維權民兵副連長王書茂等人。

勳章以樸素、莊重為主要設計理念，以紅色、金色、白色為主色調，使用冷壓成型、花絲鑲嵌、彩絲織錦等工藝製作。圖為「七一勳章」。（微博@新華社）

有別於國家勳章和國家榮譽稱號獎章的金屬章鏈，「七一勳章」使用織物綬帶，採用向日葵、光芒、星光等元素，寓意「在黨的陽光沐浴下，勳章獲得者一心向黨，全心全意為人民服務，不忘初心、牢記使命、砥礪前行」。

2017年7月，在中共成立96周年之際，黨中央批准《「七一勳章」授予辦法》，正式確立「七一勳章」為黨內最高榮譽。據介紹，該勳章一般在中國共產黨成立逢五、逢十的年份授予。今年是中共成立100周年，也是該勳章設立後首個「逢五、逢十」的年份，故而「七一勳章」首次頒發。