涉違法收集用戶個人資料　滴滴出行App遭網信辦勒令下架

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-04 20:25

國家網信辦周日（4日）表示，內地網約車平台「滴滴出行」應用程式（App）存在「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，網信辦依據《網絡安全法》規定，通知應用程式商店下架該應用程式。

通報指，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」。除了要求應用程式商店下架上述App外，網信辦還要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求和參照國家有關標準，認真整改，保障用戶個人資料安全。

《香港01》記者聯絡身在內地的讀者，晚間8時左右使用已下載的App叫車，發現服務仍維持正常。

網上有傳言宣稱滴滴出行為赴美國上市，洩漏中國道路資料及用戶數據。（視覺中國）

滴滴出行上周三（6月30日）在美國紐約交易所掛牌上市，發行3.17億股ADS，募資44億美元。時隔僅兩天，國家互聯網信息辦公室在上周五（2日）晚上突然發出通知，指網絡安全審查辦公室已對滴滴出行啟動網絡安全審查。

根據通知，網絡安全審查辦公室此舉是要「防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」。為配合工作，防範風險擴大，審查期間滴滴出行停止新用戶註冊。滴滴出行在回應傳媒查詢時就表明，將積極配合網絡安全審查，審查期間會在相關部門的監督指導下，全面梳理和排查網絡安全風險，持續完善網絡安全體系和技術能力。

另一方面，在官方宣布對滴滴進行網絡安全審查後，內地網上就有傳言宣稱其為赴美國上市，洩漏中國道路資料及用戶數據。滴滴出行副總裁李敏隨即在網上發文澄清，強調滴滴出行中國用戶的數據都存放在國內伺服器，絕無可能把數據交給美國。李敏又稱，雖然相關惡意造謠者已經主動刪除帖文，但滴滴仍然會堅決起訴維權。