航天投資董事長自薦不成打人被刑拘　中國航天的榮譽與醜聞

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-07-06 15:00

掌管2000億（人民幣，下同）資產的中國航天投資控股有限公司董事長張陶，6月初因謀求推薦不成，公然對兩位年事已高的國際宇航科學院院士動手，消息引爆輿論，已然釀成了中國航天領域的醜聞。 在事件持續發酵之際，中國三名太空人周日（4日）首次出艙。同一時間內，中國航天飽受榮譽與醜聞的聚焦。

張陶現任中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長，事發後已被停職。（微博@九龍塘右眼財迷）

中國航天科技集團周日發通報稱，已對張陶作出停職決定，且集團已派出調查組對整個事件進行全面調查。北京朝陽區警方昨晚（5日）通報具體案情，張陶已被刑事拘留，但未有指出雙方因何事起爭執。

社交平台上傳出許多事件內幕與細節，輿論中基本有兩種說法，其一是張陶「毛遂自薦」申請國際宇航科學院院士，向國際宇航科學院院士及院士評選主席團成員王晉年和吳美蓉，謀求推薦支持不成後，在爭執中毆打兩人。

另一種說法是，雙方會面本為交流投資項目，張陶在對兩位院士所提投資項目表達了異議後，引發後者不滿，並不斷辱罵國家、辱罵航天，張陶「出於義憤」與其發生爭執。

網絡中流傳的張陶打兩位院士的視頻（點擊大圖瀏覽）：

+ 4 + 4 + 4

相較而言，第一種說法在輿論場中更佔主流。無論是事件主人公，掌管2000億國企資產的黨委書記、兩位中國航天領域科學家，抑或是事發領域是「航天」這個被認為具有極高榮譽感與尊崇感的行業，其聚合起來所形成的負面觀感都足夠吸引眼球。

對涉事者而言，這種社會性影響對個人造成的精神打擊是極為嚴重。據《中國新聞周刊》報道稱，吳美蓉院士至今仍在住院，且「受打擊太大，情緒不好，時常傷心地哭」。

「張陶打人」事件發生之時，彼時中國航天界另一件大事正為國際所側目。中國發射的天舟二號貨運飛船完成與天和核心艙的交會對接，中國航天科技研發的神舟十二號載人飛船亦準備發射中。而在「張陶打人」事件為輿論熱議之際，中國太空人劉伯明和湯洪波完成了出艙活動，為時隔13年以來中國太空人再次執行出艙任務。

點開大圖看中國空間站3名航天員首次出艙過程：

+ 4 + 4 + 4

自神舟十二號發射升空，並與天和核心艙對接成功後，三位太空人的一舉一動都成為內地輿論熱議的話題。6月23日，中共總書記習近平與三位太空人進行天地通話，再激發中國人對航天的自豪感。7月1日中共百年黨慶活動期間，三人以視像形式作為特殊環節出現在慶典晚會中。

中國航天技術的發展成果，相當程度上成為國家認同感的載體，官方一直十分重視這方面的引導。此次發生在中國航天領域的打人事件，恐怕不僅令當事人承受了不小的社會性影響，更令官方一直營造「偉光正」形象的中國航天顏面盡失。