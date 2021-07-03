航天投資董事長謀求推薦不成　國際組織兩名中國籍院士被打至骨折

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-06 11:54

近日，航天投資控股有限公司董事長張陶因謀求推薦不成，遷怒毆打國際宇航科學院兩名院士，令二人分別肋骨骨折、脊椎骨折住院手術的消息在網絡熱傳。 對此，有該公司員工回應指，警方已於事發後介入調查，公司亦已將事件上報中國航天科技集團，而至於張陶，目前就仍在正常上班。

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據《中國新聞周刊》報道，今年6月6日，張陶為申報國際宇航科學院院士資格，邀請85歲的吳美蓉院士及55歲的王晉年院士至航天投資控股有限公司訪問，在匯報了相關工作後，張陶請兩名院士到一間餐廳共進晚餐。

在用餐過程中，張陶提出今年要申請院士，希望獲得二人支持。不過，王晉年認為與張陶是初次見面，對其所做工作還不算了解，希望了解清楚再議。張陶為此突然發火，與王晉年產生爭執，並稱「王晉年你混的這麼差，這麼缺錢，你王晉年跟著我，讓我投資才會好」，還起身對王晉年進行毆打。

一旁的吳美蓉見狀感覺十分惶恐，強烈要求離席。於是，當晚10點半左右，張陶和其公司下屬送兩位院士回到王晉年位於北京的住所。在王晉年進入升降梯時，張陶再次對其進行腳踢、掌摑、勒脖子等暴力毆打，期間張陶還將吳美蓉推倒在地。

據閉路電視拍攝到的畫面顯示，身著條紋襯衫的王晉年及身著紅色衫的吳美蓉，分別被張陶毆打至倒地，而身著白色襯衫、佩戴眼鏡的張陶則作出拳打、腳踢等一系列動作，且面部表情極為囂張。

張陶曾任香港航天科技國際集團有限公司規劃開發部總經理等職位。（百度）

事發後，兩名院士傷重送院，吳美蓉被診斷為胸椎輕度壓縮骨折、腰椎滑脫；王晉年則多處肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷。目前，二人仍在醫院接受治療，有知情人士透露，「吳美蓉院士受打擊太大，情緒不好，時常傷心地哭。」

據公開資料顯示，張陶出生於1964年，曾任中國航天科技集團公司計劃經營部經濟技術合作貿易處處長，香港航天科技國際集團有限公司規劃開發部總經理，香港航天科技國際集團有限公司執行董事、黨委委員，中國航天科技集團公司經營投資部副部長等。

而吳美蓉院士和王晉年院士則均為國際宇航科學院（IAA）主席團成員，其中吳美蓉院士還曾獲IAA最高獎項馮·卡門獎，是首位獲此榮譽的女性航天科技專家。

對於今次事件，航天投資控股有限公司喬姓董事長秘書回复指，事發後警方已經介入調查，不過，事實與網傳信息有些許出入，具體情況仍要等待警方調查結果。