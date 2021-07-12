滴滴帝國全軍覆沒　中國官方為何不留情面？

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-07-12 21:30

7月9日晚間，國家網信辦發布關於下架「滴滴企業版」等25款App的通報，這是繼7月4日通報下架「滴滴出行」App後更大的風暴，對於剛剛在美上市的滴滴來說，中國官方的處理手法雖然不是直指他的上市行為，但這樣的處理方式已經令滴滴幾乎陷入暫「休克」。

在滴滴出行App被要求下架後，中國網信辦通報其他平台不得為滴滴相關25款APP提供運營渠道。（AP）

先來看網信辦發布的這份通報，：

根據舉報，經檢測核實，「滴滴企業版」等25款App（列表附後）存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題。國家網路訊息辦公室依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架上述25款App，要求相關運營者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用户個人訊息安全。各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等上述25款已在應用商店下架的App提供訪問和下載服務。 ——中國網信辦

其中有3個地方值得注意。一是，通報中稱25款App存在「嚴重違法違規」，這個措辭是十分嚴厲的，且這種認定結果是經過「檢測核實」的，而非涉嫌。說明網信辦針對滴滴調查的出擊速度之快，決心之烈。

7月9日，中國網信辦發布通報，滴滴企業版等25款App下架。（微信＠網信中國）

二是，通報最後一句，各網站、平台均不得為這25款App提供訪問與下載服務。幾日前下架「滴滴出行」App時，還只是要求其整改，但此時的通報要求基本上是切斷了滴滴所有的運營渠道。

三是，又是網信辦通報。對滴滴的調查與處理通報不是中國證監會發聲，不是中國市場監管總局出面，而是網信辦出手。儘管大家心照不宣滴滴的此次危機禍起赴美國上市，但是覆盤官方處理，截至目前，證監會等都未發聲，可見對滴滴的認定不是市場經營性問題，而是網絡安全層面。

其實，在7月10日網信辦發布修訂《網絡安全審查辦法》（意見稿）之前，滴滴在美上市似乎也夠不上對法規的挑戰，只是或許連滴滴都未意識到，這不是簡單的資本「鑽空子」，在這個複雜的國際國內局勢下，移動網路的服務關涉到了國安與社會運作，那麼滴滴的「搶跑」其實就是資本與國安的博弈。而具體到中國政治層面，這還可能會形成一種挑釁觀感。

7月9日，港媒《南華早報》引用一位不願透露姓名的消息人士所稱，一些中國官員私下將滴滴的舉動描述為「陽奉陰為」——公開遵守，私下反抗。此前多維新聞也透過獨家消息稱，在滴滴上市前，中國有關部門就已與滴滴接觸，表達了在數據安全等方面的擔憂，但是滴滴卻搶在人大常委會已通過的《數據安全法》實施（2021年9月1日）之前赴美上市。