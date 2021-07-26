河南暴雨｜由被破產到銷售增130倍　鴻星爾克「為國擔當」有啟示

被網友「一度以為已經破產」的中國國貨品牌鴻星爾克，在這次河南暴雨災害中，因默默捐助5,000萬元物資而被網友送上熱搜，另類「出圈」。

內地市民紛紛到鴻星爾克的店鋪及網絡直播間消費，以表達對鴻星爾克的支持。其中武漢一家門店的單天銷售額較平時增長就達130餘倍，有顧客更一口氣買下了3萬多元的運動鞋。



7月20日，河南省會城市鄭州遭遇千年一遇的暴雨，短時間內的強降雨——一個小時降雨量達到201.9毫米，單日降雨量達552.5毫米，讓鄭州這座黃河沿岸擁有1,000萬人口的城市，成為一片汪洋。一方有難，八方支援。7月20日，鴻星爾克官方微博宣佈向河南捐贈5,000萬元物資，讓人意想不到的是，沉寂許久的中國國產運動品牌鴻星爾克，也因此被內地網友送上了熱搜。

就在這條微博下面，網友紛紛評論「感覺你都要倒閉了還捐了這麼多」，「明星50萬直接衝熱搜，良心企業5,000萬評論100多，點贊才2,000」。也正是由於眾多網友的意難平，「鴻星爾克的微博評論好心酸」等話題衝上熱搜，還有網友發現鴻星爾克官微沒有會員，為其充值會員。

鴻星爾克成立於2000年6月，公開資料顯示，鴻星爾克2020年的總營收為28.43億元，遠較中國國內同類運動品牌，比如安踏的355.1億元和李寧的144.57億元少。但在捐助方面，卻可與國產運動品牌「龍頭」安踏持平，較李寧捐助的2,500萬元多一倍。在2020年鴻星爾克虧損2.2億元，因此，鴻星爾克重回大眾視野、獲得廣泛支持，被評論為「大方得令人心疼」。

隨着話題的快速發酵，大量消費者湧入鴻星爾克直播間購買產品，即便主播多次提醒「理性消費」，但網友並不買賬，聲稱：「不！我偏要野性消費！」7月22日晚，「鴻星爾克官方旗艦店」淘寶直播間人氣暴增、熱鬧異常，平日裏寥寥3個工作人員左右的直播場地，臨時叫來了十多位員工進行補位，加班加點工作到深夜。

據主播介紹，平時僅幾千觀看量的直播間，在當晚迎來了200萬人圍觀，點贊數高達2,000萬，許多商品也因此斷貨下架。7月23日凌晨1點，鴻星爾克總裁吳榮照趕到直播現場，向網友致謝。吳榮照同時還呼籲網民要理性消費。「我想回應大家把我們鴻星爾克送上熱搜這件事，（這）讓我感受到大家的熱情和温暖，很感動，我們會繼續做好產品和服務。最後，我建議大家在這個直播間理性消費。」吳榮照說。

鴻星爾克抖音電商直播7月23日，最高在線人數突破了10萬人，截至當日下午17點，累計觀看達1,400萬，單場點贊量突破1.5億。據悉，僅僅在抖音上，鴻星爾克在7月21日至7月23日的銷售量，已超過今年上半年銷量總和。不少網友稱「要買到讓鴻星爾克縫紉機冒煙」。

甚至在鴻星爾克實體店驚現新式「霸王餐」。一男子在鴻星爾克店內買500元商品，掃碼付1,000元后撒腿就跑。等店員反應過來已經追不上了。現鴻星爾克正全網尋找這位「霸總」。而鴻星爾克的微博會員，已經被網友充了119年，到期時間為2140年4月18日。鴻星爾克官微表示：「立志成為百年品牌，要不然對不起網友送的會員」，有網友則表示：「不知道那會兒微博還有沒有？」

「3億市值捐款5,000萬， 然後一場直播銷售破千萬，中國的消費者着實可愛」，這一現象級的事件也引發廣泛關注，有聲音指，「這就是中國人的團結精神和共情本能吧！」也有網友用「愛了愛了」（網絡流行語，目前年輕人對喜歡的事物的一種表達方式）表達自己的感受。

當然，像鴻星爾克這樣的，在像河南暴雨這樣的災難發生時慷慨解囊的企業，以及企業家還有很多。觀察人士指出，這背後是企業社會責任的體現，而這就才是中國社會真正需要的企業，並非苛求他們捐款的多少，更不是要企業「打腫臉充胖子」，而是背後所承載的社會責任。

事實上，像很多企業一樣，鴻星爾克近年來積極投身公益事業。公開資料顯示，2013年，鴻星爾克與福建省殘聯基金會攜手，捐贈了超過2,500萬元的愛心物資；2018年，鴻星爾克向福建省殘疾人福利基金會捐贈6,000萬元愛心物資；2019年，鴻星爾克向中國殘聯捐款1億元；2020年，鴻星爾克向武漢捐贈價值1,000萬元的物資；2021年，鴻星爾克捐贈1億元物資用於扶貧助殘。只不過，這次意外「出圈」而已。