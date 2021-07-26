「煙花」今再次登陸浙江嘉興　上海黃浦江高潮位藍色預警信號生效

中央氣象台消息，今日（26日）上午9時50分前後，颱風「煙花」在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸，料將以每小時5至10公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。杭州機場陸續復飛，今日計劃執行航班410架次。

受外圍雨帶影響，中央氣象台今早6時繼續發布暴雨橙色預警，上海、江蘇、安徽等多個省市有大雨或暴雨，局部地區有雷暴或冰雹。



颱風「煙花」在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸，料將向西北方向移動，強度逐漸減弱。（中央氣象台）

中央氣象台消息，「煙花」昨日（25日）登陸浙江舟山，今早9時在杭州灣西部減弱為強熱帶風暴級，其中心隨後於上午9時50分在浙江平湖市沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力10級，預料強度會逐漸減弱，今日夜間移入江蘇境內。中央氣象台上午10時發布颱風黃色預警。

中央氣象台繼續發布暴雨橙色預警，預料浙江中北部、上海、江蘇中南部和東部、安徽東南部、內蒙古東部、黑龍江西部、雲南南部、海南島南部、西藏東南部、川西高原以及陝西南部等地，部分地區有大雨或暴雨。其中，浙江北部、上海、江蘇東南部、安徽東南部等地有大暴雨，浙江北部等地的局地有特大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

「煙花」在浙江登陸，省水利廳發布山洪災害預警，其中以杭州市臨安區、湖州市安吉縣發生山洪災害的可能性最大。據浙江省寧波市防汛防颱抗旱指揮部辦公室消息，鎮海、寧波、北渡3處站點的最高潮位均突破歷史極值。當前，寧波全市主要潮位站超警戒的有4個，超保證的有2個。

受「煙花」影響，上海昨日已出現狂風暴雨。為應對颱風，上海浦東機場和虹橋機場昨日取消所有客運進出港航班，多條地鐵線路停運。截至今早6時，受暴雨影響，上海有14處下立交因積水封閉，主要在浦東和金山，正在採取排水措施。其中，部分下立交積水未達25厘米警戒線，但因河水倒灌速度快等原因而提前實施封交措施。

目前，上海黃浦江高潮位藍色預警信號生效。上海市氣象台預計，今日上海大部強降水持續，有大雨到暴雨，局部大暴雨；風力較昨日減弱，中午前後轉東到東南風6級陣風7至8級。