鄭州暴雨｜4男救人因路面二次塌陷墮坑　施救者：當時不覺有危險

河南暴雨成災，鄭州的地鐵五號線、京廣路隧道因水浸導致多人被困。截至昨日（24日），本次災情已導致58人死亡，5人失蹤。

在上周二（20日）暴雨當日，鄭州北慶里發生路陷，多名市民拯救墮坑者時，因塌陷位置持續擴大而一同墮下，引起網民關注。

《紫牛新聞》報道，5名墮坑人士全數獲救，其中參與拯救的26歲張先生憶述稱，當時自己沒有考慮危險問題，「只想趕快把他（墮坑者）拉上來」。



張先生稱，當日下午雨勢愈來愈大，公司積水蓋過膝蓋，於是提早下班回家，「蹚着水走回去的，到家全身已經濕透了」。他到家後，突然聽到外面有人大喊「來人啊，有個老頭掉水裏了」，於是立即趕到現場。

當時塌陷洞口直徑約1米，墮坑的老翁一直求救，其他市民不斷打電話報警無果。張先生希望把握時間救人，於是跑到鄰居家中取繩，並與另外3名4、50歲的男子一同救人。由於老翁體力不支，他們花了近半小時才將老翁拉到坑口邊緣，「我抓住了他的左手，想緊緊地攥着，但是老人手上很滑，不知道沾了什麼東西，我用不上力」。

張先生稱，他們在用繩拉起老翁時，發現路面坍塌面積擴大，「老人的手一直往下滑，我一直用力抓緊他，這樣堅持了幾分鐘，就听到『哐』的一聲，二次坍塌了，我們五個人一起掉下去了」。他墮坑後發現坑底泥土軟、積水深，約有1.6米深，只能緊抓旁邊泥土內樹根，讓自己不再往下沉。

他表示，當時落腳位置離地面大概有2、3米，積水一直湧入，自己只能緊抓樹根慢慢往上浮，之後摸到一條水管，再順着水管爬上地面，不少市民都伸出援手先後將他們救出。張先生稱，自己從坑底爬上地面後就回家，「聽鄰居說，後來老人感謝我們了，我走得快，之後也沒有跟他交流」。

他坦言，當時自己一心想救人，沒有想過害不害怕的問題，直至回家見到網傳影片後才開始害怕，「看到自己掉下去那一刻，還是挺心驚的」。張先生稱，事後收到父母、朋友、同事的來電，詢問他是否平安，「我媽還哭了一場，讓我下次救人的時候注意一點方法，不要直愣愣往上衝」。雖然如此，但他表示下次遇到同樣情況時，自己還是會不顧一切往上衝。