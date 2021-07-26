東京奧運｜乒乓球為何都是中國人打「中國人」？

東京奧運賽事進行得如火如荼，中國隊從2008年北京奧運開始，沒失過一面金牌的乒乓球項目今年新增混雙，中國代表隊有望在此項目奪下五金。有趣地是，在混雙項目，中國第一輪對戰加拿大，但代表加拿大出戰的兩名選手也都來自中國的河北省。

有網友打趣地說是「中國人打中國人」、「算一算加上教練，賽場上一共有6個中國人」。這也並非個案，今年奧運乒乓球項目最年長的選手，58歲的倪夏蓮今年5度代表盧森堡出戰，出生浙江的她也曾入選過中國國家代表隊。除此之外，今年波蘭、德國等乒乓球隊也有選手來自中國，顯示中國在乒乓球項目的人才濟濟。

出生於遼寧的韓瑩，後來入籍德國，2016年幫助德國隊奪下乒乓球女團銀牌。（路透社）

競爭激烈的中國國家隊 選手海外覓戰場

今年58歲的倪夏蓮在2020年東京奧運是第五度代表盧森堡出戰，出身浙江的她在內地也得到廣泛關注。倪夏蓮在中國接受訓練，13歲被選進國家隊，1983年曾出戰第37屆世界乒乓球錦標賽，在當時帶領中國隊拿下團體冠軍和混合雙打冠軍。

但是倪夏蓮面對中國國家隊競爭激烈，後浪推前浪的情況下，1986年，23歲的她從中國隊退役，1988年漢城奧運首次出現乒乓球項目，已經退役的倪夏蓮未能代表中國隊出戰奧運。1989年倪夏蓮定居盧森堡，2000年37歲的她代表盧森堡出戰奧運，直到2020年的東京奧運，她都沒有缺席。

倪夏蓮的故事闡述了中國國家隊競爭激烈的情況，20多歲就可能是職業生涯的終點，許多選手選擇在海外另覓發展機會。德國的《世界報》在2016年里約奧運報導提到該年乒乓球賽女子16強去除中國隊，只有4名不是亞裔，從中國轉籍剛果共和國的乒乓球選手韓杏表示，「如果15、16歲沒有打出來，沒有突破就沒有機會。」表達中國乒乓球競爭激烈的情況，被廣為流傳。

今年27歲的陳夢會參加乒乓球女單及女團。（Getty Images）

到海外尋覓更多的機會、更長的乒乓球職業生涯，是許多選手披上其他國家戰袍的原因。以此次第三次代表波蘭出戰的奧運李倩為例，出生於河北的她擅長打「削球」，15歲就到了波蘭，得到了波蘭教練的賞識，2018李倩在歐洲錦標賽女子單打賽奪冠。

今年代表新加坡出戰的馮天薇也是，5歲就開始打球，7歲就得到稱霸黑龍江省，2002，當時16歲的她就得到全國青少年錦標賽女單冠軍，馮玉薇曾躋身國家隊二隊，但與一隊擦身而過，後又換上心肌炎退出國家隊，轉往日本職業賽發展並在日本遇上新加坡乒乓球隊教練劉國棟，並聽他的建議到新加坡發展，值得一提的是，她的伯樂劉國棟也曾是河南的乒乓球選手，現任香港乒乓隊主教練。

從中國移民入籍新加坡的馮天薇替新加坡拿下女團銀牌。（Getty Images）

2008年北京奧運，馮天薇在女子團體賽輸給中國隊，但為新加坡拿下銀牌。2015年亞洲乒乓球錦標賽，曾擊敗日本的福原愛、中國隊的劉詩雯拿下女子單打冠軍。在國際的乒乓球賽場上發光發熱。

在海外發展，除了有機會也有更長的職業生涯。這些女子乒乓球選手時常在歐洲等各地區的比賽中交手，除了倪夏蓮以外，今年代表葡萄牙出戰的付玉已經42歲了，但在2019歐洲運動會上奪冠，德國隊的韓瑩第二、倪夏蓮第三，第四則是代表摩納哥出戰的楊曉欣，都來自中國，也都超過30歲。

中國獨霸乒乓球界有多久?

2016年里約奧運，德國《日報》也發了一篇《中國總是贏得乒乓球比賽—包括在陌生的國旗下》寫道在乒乓球的項目上「最終都是中國贏」。而在進入21世紀後，隨著傳統強隊日本、瑞典的沒落，中國乒乓隊在國際賽事幾乎沒有對手，2008年北京奧運開始沒有失掉一面乒乓球項目的金牌。

而中國嚴格的乒乓球訓練也吸引許多人前往，包括日本選手福原愛、有台灣「乒乓球教父」美譽、五度征戰奧運選手莊智淵都曾赴中國受訓，中國也積極輸出經驗到海外或舉辦交流，在奧運會場上也可以看到許多中國教練指導國家隊，藉此回應中國長期制霸奧運，而引發「取消乒乓球項目」的呼聲。