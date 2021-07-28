東京奧運｜兩岸罵戰再起　華僑：日人政治冷感不會特意捧中國對手

東京奧運正進行得如火如荼，東道主日本及兩岸三地皆有斬獲。然而，從日本奪金選手伊藤美誠Instagram（IG）遭洗版，兩岸網民掀論戰一事，以及日本網民對兩岸代表團親疏有別的反應，說明政治遠離體育依舊只是一個美好意願而已。

在日本居住多年的華僑Kana（化名）接受《香港01》採訪時表示，日本作為親台國家，出現這種情況在所難免，不過日本網民也不會去特意支持中國隊的對手，因日本大眾仍多政治冷感。



日本乒乓混雙組合水谷隼跟伊藤美誠周一（26日）在奧運金牌戰，以總局數4比3擊敗中國組合許昕及劉詩雯，奪得日本史上首塊乒乓球奧運金牌，同時亦粉碎中國混雙金牌五連霸之夢。

不過賽事落幕後，一些中國大陸網民跑到伊藤美誠的IG洗版，怒稱「你們沒資格拿金牌，水谷隼有吹球」、「真會搞小動作呢，水谷隼有吹球」、「這女的表情可真令人討厭，比賽過程一直笑，不知道在笑啥呢」等。隨後，許多台灣甚至香港的網民紛紛加入戰場，到IG洗版支持日本隊，並與大陸網民展開罵戰。

近年來，隨着兩岸關係緊張，政治因素推動下，體育不時成為網民情緒的宣洩口。針對上述插曲，Kana表示，比較激烈的話語只是代表一小部分人的一些想法，並不能代表所有人都是這麼想，這種情況在很多地方都可能會發生，不單止是奧運會。對於日本華人而言，她認為很多華人都不希望這種言論會導致雙方民眾之間的關係惡化，畢竟還是很多人會希望能友好相處，希望大家對彼此都有一種積極的想法和態度。

其實在此前的開幕式直播上，已有人發現日本網民在中國代表團出場時，往往在彈幕報以負面詞彙，如「武漢肺炎」、「萬惡之源」、「新冠發源地」、「天安門」等，反之台灣和香港代表出場時則不然，留言普遍報以加油鼓勵之類，加上此次台灣網民力挺日本，予人兩地已「同仇敵愾」之感。

同時，在是次混雙比賽中，台灣選手也成功贏取銅牌，令中國、日本、中華台北三隊同台獲頒獎牌，但有不少台灣網民發現，領獎期間日台選手滿面春風，中國隊卻愁雲慘淡，甚至日台選手站得很近，離中國隊較遠等；也有台灣網民在討論區PTT提及射箭男團的頒獎典禮，指台日韓3隊「頒獎台上拍照都站緊緊，後來還開心玩自拍，一片和樂」，與乒乓球混雙頒獎時的場面形成強烈對比等。

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對於這種看似台日親近、中日疏遠的現象，Kana坦言日本民眾對中國的印象一直都不是很好，並在網上一直抱有不好的言論，這也反映了一部分日本民眾對中國持有消極、負面的態度，所以透過「武漢肺炎」這種詞表現出來，出現這種情況也在所難免；相反，日本人對台灣、香港的印象一直都特別好，尤其是台灣，她直指日本就是親台的國家。

不過，她也強調部分的網民並不能代表全部日本人都是這麼想的，而且就她感覺，日本網民並不會如台灣、香港的情況般，去特意支持中國隊的對手，皆因日本大眾，尤其很多年輕人對政治冷感，不關心國事或國際時事。

最後就她個人而言，她對日本奪得史上首塊乒乓球奧運金牌表示恭喜，但強調只要是比賽的話都會有輸贏，這場贏了代表了個人能力，但她本人並不會說為了支持一方而去貶低另外一方，「我不會是這樣的一種態度」。