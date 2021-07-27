東京奧運︱福原愛嘆日本勝中國奪金像做夢　惹部分微博網民不滿

日本前女子乒乓球運動員福原愛與台灣籍乒乓球選手江宏傑宣布離婚後於周一（26日）復出，應富士電視台邀請擔任東京奧運乒乓球男女單及混雙決賽評論員。而在中國組合許昕與劉詩雯不敵日本組合水谷隼與伊藤美誠，失落在今屆奧運會才新增乒乓球混雙的冠軍寶座後，大批中國網民卻將不滿情緒轉移到因復出而登上微博熱搜的福原愛上，更有人冀她選邊站。



許昕與劉詩雯在乒乓球混雙中獲得銀牌。（視覺中國）

水谷隼、伊藤美誠周一以4:3反勝許昕、劉詩雯奪下金牌，令中國五金夢碎，而福原愛亦大讚兩位同胞合作無間，讓很多乒乓球手夢想成真，對日本奪金相當開心，並稱能夠在奧運舞台上贏過中國、奪得金牌，真的像做夢一樣。

不過她也提到，對中國而言，在奧運上拿到金牌以外的獎牌，和失敗所要承擔的壓力相同，「所以我們真的是在非常緊張的狀況下比賽」。事後，水谷隼、伊藤美誠興奮地向福原愛喊「我們做到了」，後者也透過螢幕鼓勵二人，與劉詩雯賽後受訪時難過落淚的氣氛形成鮮明對比。

雖然有網民將不滿情緒轉移到福原愛上，但也有許多網民不齒於相關留言。（微博）

而在微博，雖然福原愛沒有任何表示，但大批中國網民仍其湧入留言，當中不少是表達了不滿情緒，包括質疑伊藤美誠的態度，以及水谷隼有犯規，還有人稱「雯妹妹輸了，妳怎麼想？」，甚至「看到日本人就煩」等。

不過也有許多網民不齒於這些留言，認為他們是遷怒於無辜的人，「關愛醬（福原愛）什麼事啊，噴子們長長腦子好嗎」。據了解，福原愛和劉詩雯私交甚篤，後者還曾擔任過福原愛的伴娘。

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