東京奧運｜羽毛球男雙奪銀也是「國恥」？　大陸毋須計較輸給台灣

奧林匹克運動盛會，本無涉於政治，但是比賽過程與成果經由政治人物運用、或者被媒體帶有政治色彩的文筆渲染後，體育活動就免不了淪為政治動員的工具，失去原初的奧運精神。本屆東京奧運，在兩岸正面對決的競技項目中，深受兩岸民眾關注的羽毛球男子雙打與女子單打決賽尤為如此。



從球賽本身來說，兩場比賽當中對勝敗起決定性因素的關鍵在於「非受迫性失誤」，包含中國隊男雙組合李俊慧、劉雨辰在決賽中多次攻擊都沒有過網，被中華台北隊男雙李洋、王齊麟以直落二取下；中華台北隊女單戴資穎第三局邊線與後場出界球過多，最後以些微之差敗於中國隊的陳雨菲。兩場賽事中，李洋、王齊麟凸顯了充分的攻守默契以及高水平的球速；陳雨菲則是有全方位的擊球穩定性與抗壓性。

中華台北隊奪下2020年東京奧運羽球男子雙打金牌，賽後王齊麟與李洋高興親吻衣服上的中華台北隊徽。（中央社）

從隊伍發展來看，則中國大陸羽球隊（國羽）自從2012年倫敦奧運取得羽球全部五個項目的金牌後，就開始出現新舊交替維持實力的困境。

2016年里約奧運，原先男單林丹的接替者諶龍還是能奪金、張楠接替蔡贇與傅海峰組合男雙還是拿下金牌，但混雙僅有銅牌，女子單雙打甚至連站上頒獎台的機會都沒有。陳雨菲在東奧奪金，對於李雪芮之後的大陸女單發展，無疑具有鼓勵作用。目前五個羽球項目決賽中，中國大陸贏得兩面金牌、三面銀牌，整體可見中國大陸羽球實力之復甦，不過，比較堪憂的，是諶龍之後的下屆奧運男單選手以及男雙選手的實力，畢竟男單新秀石宇奇此次止步於八強、男雙更是只有一組進入16強。

而中華台北羽球隊此次的表現則刷新多項隊史紀錄，此前中華台北隊從未在奧運羽球項目贏下任何獎牌，這次除了男雙奪金外，女單奪銀也是第一次，男單進入16強共有兩位，周天成與上屆一樣位列八強，雖然女雙跟混雙未取得參賽資格，但台灣能在中國大陸與印尼、馬來西亞、日本、韓國等傳統羽球強權面前得到一金一銀的成績，也已是多年來的巨大成就了。

東京奧運羽毛球女單決賽，最後中華台北羽球隊戴資穎（左）拿下銀牌、中國隊陳雨菲（中）拿下金牌，內媒對此廣加報道、並讚許戴資穎，跟男雙比賽反差極大。（Getty）

儘管整體來看，這次東京奧運羽球項目，中國大陸五項全進決賽、台灣也在兩項進入決賽，兩岸的成果相較上屆都是提升，本該值得同慶，但是球場上的良性競爭，並沒能阻擋場下兩岸觀眾的情緒性觀賽，以及媒體和政客的動員。

例如，中國大陸媒體對羽球男雙決賽劉雨辰、李俊慧奪銀的報道相當冷淡，官媒新華社報道僅有三段，人民日報更是把字數不多的報道放在奧運特刊頁面中最不起眼的右下角，連「輸給誰」都隻字未提，微博等網路社群上更是對劉、李組合罵名不少，顯示大陸社會氛圍深受兩岸關係所牽制，就連李俊慧在微博發文祝賀「我們中國的台北隊」，也被陸網友痛批「輸給灣灣太恥辱了」、「國家隊輸給省隊」，最後李俊慧刪文了事。

可以想見，若是決賽對手非中華台北隊，中國隊奪銀也不至於這樣被謾罵，堂堂奧運銀牌榮耀竟變成了「國恥」。

事實上，兩岸政府對奧運的政治化，早在7月23日東京奧運開幕式時就已開始。當時日本放送協會（NHK）主播對中華台北隊直稱為「台灣隊」，讓台灣媒體狂熱轉載，台媒更傳出奧運主辦單位介紹中華台北隊入場時，是依據五十音發音的「台灣」來排序，與中國無涉，形同用「秘技」協助台灣「東奧正名」。

中華台北隊奧運選手出發參加東京奧運前，台行政院長蘇貞昌為選手加油打氣，旋即爆發「商務艙食言」爭議，導致高階體育官員下台、民進黨政府大動作道歉。（吳逸驊／多維新聞）

而蔡英文當時的Facebook帖文還提到，「無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員」，這段話被中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「原則問題不容挑戰，在體育賽事上搞小動作謀『獨』沒有出路，只能自食其果」。顯然兩岸官方關係的低落，不因奧運而有所改善。

其實，對中國大陸而言，東京奧運的目標既然是擺在問鼎2008年北京奧運以後首次金牌數世界第一，目前也確實暫居第一，實在沒有必要太過在意羽球項目是否「輸給灣灣」。內媒關於兩岸選手對決的報道，特別是決賽或半決賽時，很明顯不能接受中國大陸輸，同時傾向大篇幅報道大陸選手戰勝台灣選手的細節，例如乒乓球中國隊樊振東與中華台北隊林昀儒激戰後勝出、羽球陳雨菲在與戴資穎的決戰中勝出，大陸輿論與報道隊雙方都很正面，對台灣球員也相當温情。

但是若敗於中華台北隊，則大陸輿論難以接受、媒體報道也淡化處理，中國隊羽球男雙之敗是明顯的例子，這顯示中國大陸社會跟官媒對台自信仍不足。