東京奧運｜小S挺台灣「國手」遭出征　綠委：制裁完全沒有道理

台灣藝人「小S」徐熙娣日前在社群媒體Instagram發文為台灣奧運選手加油，並稱他們是「國手」，遭大陸網友出征，四家大陸廠商並在一天內跟小S解除代言。民進黨立委羅致政當地時間8月3日受訪表示，從一連串的事件看得出來，「在中國這樣的國家裏面，是沒有所謂的政治歸政治，體育歸體育」，對岸的制裁完全沒有道理，只會進一步疏離台灣跟中國的關係。



小S徐熙娣日前在社群媒體為台灣奧運選手加油，遭大陸制裁，民進黨立委羅致政表示，對岸的制裁完全沒有道理，只會進一步疏離台灣跟中國的關係。（多維新聞）

民進黨立法院黨團8月3日舉行線上記者會，身兼黨團書記長的羅致政表示遺憾，台灣民眾為台灣選手加油打氣的時候，竟然會遭到對岸的制裁，「這樣的制裁是完全沒有道理的」，對岸不斷製造兩岸之間人民越來越遠，此舉也剛好證明台灣是一個民主、自由的社會，「每個人都有表達自己支持與不支持對象的自由」。

羅致政批評，對岸不只是在內部有各種方法箝制自己的人民，對於中國大陸以外其他地方的人，也會因為在自己國家內部的說法，採取種種反制與抵制作為，這非常不恰當，只會進一步疏離台灣跟中國的關係。而中國大陸現在各種民族主義的作為，是讓中國更近一步疏離國際社會的普世價值、國際社會大家庭的基本價值。他對這件事情感到遺憾，也希望所有人能跟台灣選手站在一起，幫他們加油。

民進黨立委趙天麟也在Facebook發文指出，「被小粉紅出征台灣藝人繼續增加中」、「中國持續放任違背奧運精神的霸凌」，稱小S僅因為台灣奧運國手加油，被貼上台獨標籤，不僅被小粉紅出征，還陸續喪失品牌代言，「這種網路霸凌不僅對台灣藝人，還包括各國選手及自家運動員」。

他並強調，央視選擇性播放頒獎典禮與否，正是助長小粉紅霸凌行為的元兇，「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎」？民進黨立委管碧玲也說，抓小S殺雞儆猴嗎？「可是中國人，這個對台灣無效啊」！