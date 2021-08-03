東京奧運｜小S風波殃及張惠妹經紀人陳鎮川　舊帖感嘆市場在對面

台灣藝人徐熙娣（小S）以「國手」之名為東奧賽事上的台灣選手加油，引發大陸網友強烈反感，質疑其「支持台獨選手」，眼明手快的大陸品牌陸續終止與小S及其女兒Elly的代言合作。風波第二天，這股民族的火焰除了延燒台灣歌手蔡依林外，張惠妹經紀人陳鎮川一則十年前的舊文也被大陸網友「算舊帳」，於8月2日的微博瘋傳。



陳鎮川當時寫下「十年了，一直聽到市場在對面…在那個市場努力，所以我們把台灣的國旗偷偷藏在口袋，所以我們把台灣的尊嚴悄悄放在家裏，所以我們把台灣的温暖當作失敗的藉口，所以我們把台灣的價值給切腹了。」

小S以「國手」之名為東奧賽事上的台灣選手加油，引發大陸網友強烈反感，張惠妹經紀人陳鎮川一則十年前的舊文也被大陸網友「算舊帳」，於微博瘋傳。（微博）

陳鎮川接續提及，「以上的蠢事，我承認我都做了，因為我的工作就處在這麼一個驕傲和現實之間」。「在那個市場努力，是為了養我在這個小島的家，也是無奈也是現實。」陳鎮川並說道，曾經聽人說過讓他們看看我們的厲害，結果一到那裏（大陸），只看到全世界最厲害都在那邊討飯吃，再跩的老師也會因為昂貴的鐘點費到那邊，「我們真的能夠引領風騷？或只是人家的學前班」？陳鎮川認為，台灣人的驕傲，是台灣最大的價值，但也是最大的危機。

這帖發文雖不是最新發表，但在陸網的轉傳下，已被套上「陳鎮川聲援小S」的形式散播，大陸網友質疑陳鎮川「賺了錢還委屈」，調侃陳鎮川說出了台灣藝人的真心話，「兩面人屬性太明顯」。

據查該則貼文約略從6月12日重新出現在微博，目前陳鎮川的臉書與Instagram無預警關閉消失，其微博最後一則發文則停留在2017年。對於事態發展，有大陸歌迷擔心，張惠妹在8月11日晚間線上見面會是否受牽連影響。