東京奧運︱小S因「國手」翻車　民族特色商業模式需自我警醒

台灣藝人徐熙娣（小S）連日在個人社交平台為參加東京奧運的台灣選手喝采，並在分享與老公的對話時提到「我朋友說你要請全部國手到家裏吃飯」，惟其中「國手」二字讓大陸網民十分不滿，直嗆小S「兩面派」、「支持台獨選手」，要小S不要再到大陸撈錢，甚至還認為涉及「辱華」，風波未歇。



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截至周一（2日）晚間，已有3個品牌宣佈結束與小S的代言合作，小S女兒Elly也丟掉手上一份代言。與此同時，小S在奧運會「國手」問題上翻車，也有延燒其他台灣藝人的跡象，愛國心切的「小粉紅」一路出征到了台灣歌手蔡依林身上，質疑蔡在Instagram發動態貼上羽球金牌台灣選手李洋、王齊麟照片，卻沒發文慶祝中國選手馬龍贏得桌球男單金牌，抨擊其「支持台獨運動員」、「點贊兩個台獨運動員是什麼意思？」

毋庸置疑，這一場奧運，讓兩岸關係退了又退。自東京奧運開幕式開始，NHK播報「台灣隊」進場，到兩岸隊伍賽場較勁輸贏，再到場邊觀賽的人如何為兩岸選手加油，皆成為了點燃中國日益強盛的國族主義材料，在國族主義幽靈盤旋的賽事場館上空，運動家精神已被愛國精神取代。

這股因國族意識而起的運動精神，不意外地延燒到了賽事場館之外，命中的對象也非陌生的面孔，而是來往經營於兩岸之間的品牌與藝人。

《ELLE Taiwan》上月31日「發文不慎」，稱台灣羽球選手奪牌「舉國歡騰」招致大陸網友即刻攻訐，已然開啟了第一槍，這讓三天後的小S「國手風波」顯得有跡可循。

事實上，類似的事件已多如累卵，萬變不離其中的邏輯只有一道：要賺中國市場的錢，得暖好中國市場的胃。但有別於一般商業落地經營，這裏指的中國的胃，別無分號，遵循「一個中國原則」即得永生。

然而，大陸民間對類似事件產生出來的張力如今已然有別，台灣藝人在認同上輸誠漸漸失去了說服與信用，大陸民間逐漸體認到，赤手空拳說愛國，一點保障也沒有，徒然為「紅皮綠骨」的投機者製造商業上的可趁。在兩岸官方與民間對立情勢日漸嚴峻的背景下，相關品牌只得「先發制人」，以終結代言、斷絕關係以示切身清白，不愛國的藝人等同於劣跡藝人，等號基本確立。

范瑋琪7月27日在家觀賞東奧轉播，因發表了「Yes Taiwan!!!!! 太感動了！」，意外引起兩岸民眾的罵戰。（Facebook@範範 范瑋琪）

但是如此被國族意識壟罩的中國特色商業運作，在討好了民族與愛國的正確之外，恐怕也將帶給中國商業市場相當的負面影響。當然，廣褒的愛國主義者可以主張中國市場就是大，可以沒在怕，但這樣的自恃依舊無法回答滲入民族顏色的商業模式，當如何得以成為一套有序的秩序。在中國大陸國族主義精神高發的此刻，許多外在方乃至個人的言行，極可能無心卻受挫，導致「辱華」隨時在線。

主觀攻訐與客觀評價的界線，不存在一套標準，以商業市場愛國者才能拿作為利誘，聽起來合乎中國國情，但一套令人人自危的商業環境真的良性健康嗎？又或者說，在中國成為一名藝人之前必先成為一個愛國者，在中國成為一名商人之前必先成為一個愛國者，這般的熱血號召已凝聚成為了共識？又如何辨識偽裝者？這無疑是中國大陸眼下挾市場以令愛國的商業模式，有需要自我警醒之處。

回到「國手風波」的事主小S身上，就其出身與政治傾向，在台灣大眾的認知上，其「外省正藍」毫無懸念，她的一句「國手」也確實意指台灣選手，「外省正藍」的她認同了台灣選手為「國手」，這看似矛盾搭配，其實反映相當程度的台灣社會現實，若以此為標準，恐怕只得滿城盡帶「台獨藝人」。在犯了國族忌諱，以及代言品牌陸續解除合作之後，小S僅簡短回應「讓她先靜一靜」，事實上需要冷靜的何止有她一人，「台獨藝人」又何止有她一人。