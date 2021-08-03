東京奧運｜小S挺「國手」霎時蒸發3200萬　挾市場以令愛國不可取

東京奧運熱潮方興未艾，台灣選手愈戰愈勇，收穫較以往多屆皆大幅上升的獎牌，島內民眾也深感驕傲。

然而，事實證明政治遠離體育終究只是美好的夙願，對公眾人物而言，哪怕一詞一字都能承受後果，例如藝人徐熙娣（小S）日前就因提及到「要請國手吃飯」，引起部分中國大陸網民不滿，指控小S是「台獨」，亦有代言品牌急割席。

誠然，在當今高度敏感的兩岸關係下，措辭被放大審查可謂意料中事，但卻不代表歪風可長。平心而論，如果「九二共識」猶存，那麼單將台灣選手稱之為「國手」便戴大帽子，未免過於洗垢求瘢，令天下本無事，擾之而煩耳。



微博流傳截圖顯示，小S曾留言表示「要請全部國手來家裡吃飯」，其中「國手」二字引發爭議，有網民發微博表示：「小S這幾天在ins（指instagram）頻繁更新台灣運動員在奧運的精彩瞬間，戴資穎在女子羽毛球女單決賽里輸給了大陸運動員陳雨菲，小S稱讚雖敗猶榮，還要把全部『國手』請到家裏來吃飯呢。」

該網民又直言他不會再喜歡任何一位台灣明星，因為他永遠不知道自己喜歡的台灣明星在哪一天就「翻車」了；又指小S一直標榜自己祖籍是山東，但就今次奧運山東籍運動員有非常出色的發揮，她一句話都沒說。

帖文隨即引起數萬人按讚，更有不少網民貼出小S為戴資穎、羽毛球男子混雙金牌得主王齊麟、李洋等「台獨選手」加油的帖文截圖。同時，事件也驚動小S代言的品牌，如聯合利華旗下的「清揚（Clear）」洗髮產品在微博發文稱，該品牌與小S及其女兒的合約已經到期結束；情趣用品品牌「大人糖」、養生品牌「壽全齋」等多個品牌亦先後宣布與小S終止合作。

據台媒報道，初步統計小S在事件中已損失至少3200萬元新台幣（約891萬港元），小S本人為此更回應道：「先讓我靜一靜好嗎？」至於小S的母親亦開腔力挺女兒，指不管世上哪位運動員都是了不起、不分彼此的，而女兒就是支持運動員，希望網民理解這就是小S熱愛運動的一種方式，以及其可愛之處。

「九二共識」至今已走過近廿載，無論島內局勢如何變化、執政民進黨如何取態，大陸方面對其「仍然是引領兩岸關係行穩致遠的定海神針」的立場未變。

而無論是基於「一中各表」下，對一個中國的內涵，雙方可以有各自不同的表述方式的詮釋，還是基於「各表一中」，即各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，在其語境下理應留有餘地、存在彈性，否則難以自圓其說。

台灣資深媒體人趙少康趙少康在其Facebook聲援小S，並向大陸呼籲泱泱大國應展現風度。（Facebook@趙少康）

或者再簡單點說，既然視台灣為國土，台灣選手怎麼就不能是「國手」了？又怎麼就違背一國了？倘若每當台人使用了能作多面詮釋，或不能「準確無誤」地道出「台灣不是國家」狀態的字眼去表達對台灣之情時就要拌蒜加蔥、擂鼓篩鑼，那豈不是令兩岸本已緊繃的公共討論空間更加戰戰兢兢、火頭處處？退一萬步說，即使去斬釘截鐵地把台灣選手稱之為「中國國手」，又到底如何才能保證對方的語境非指向「兩個中國」？

值得一提的是，當事人代言的品牌極速割席一事，反映了具中國特色的商業運作如日中天，可是正如前述，這種與民粹起舞的商業模式，非但不一定形成一套有序的秩序，反而予商業環境某種人人自危之感。畢竟，把原本可以迴旋的地方堵上，到頭來就是助燃一條路走到黑的「政治正確」，以及人人皆可無心「辱華」的外部條件。這樣的市場該說是「序」或是「亂」呢？