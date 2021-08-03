吳亦凡｜刑拘男主角後　下一步被整頓的將是「飯圈」？

北京警方對吳亦凡的刑拘通告在近日發布後，讓全民「食花生」、創作段子的吳亦凡事件終於有了清晰的定性。同時，鑑於輿論場所釋出的種種信號，有評論認為在吳亦凡之後，下一個被整治的將是「飯圈」。



官媒在刑拘通告發布後的迅速發聲，顯然已是提前有所準備。《人民日報》官方微博直接將「法律面前沒有頂流」設為話題詞，表示「外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法」。

新華社也在一天之後發表評論《吳亦凡事件給演藝界再次敲響警鐘》，除了要求演藝行業「開展自查自糾」，更給出了「對劣跡藝人一封到底，對涉嫌違法犯罪者依法嚴懲」的大方向。其具體表現是，周一（2日），吳亦凡在各大音樂平台的歌手訊息和個人音樂作品被全部下架；個人新浪微博和工作室新浪微博已無法查看，甚至在2016年吳亦凡被爆「小G娜事件」時說過「明星睡粉是給粉絲的福利」這類話語的大V馬薇薇和作家六六的微博也被註銷。

此外，新浪微博還關閉錯誤導向超話108個，解散違規群組789個，同時對於藉機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意營銷蹭熱點、惡意洗地等違規賬號予以嚴肅處理，已禁言和永久關閉賬號共990個。

隨着吳亦凡被警方刑事拘留，吳亦凡事件的性質也徹底脱離了娛樂屬性。圖為吳亦凡在電影中飾演的角色入獄服刑。（視覺中國）

有評論者注意到，從微博公布的封禁賬號名單來看，粉絲最多的帳號不過5萬多，大多數都是個位數粉絲甚至0粉絲的「小透明」。可以合理推斷的是，除了一些容易識別的營銷號，這些被封禁賬號的主人，多數都是平日裏為吳亦凡打call應援的「普普通通的鄰家女孩」。

另一個值得關注的地方是，中國電影家協會、中國音樂家協會、中國電視藝術家協會和中國演出行業協會同樣在周一發聲，都強調藝人演員的道德修養、遵守法律的重要性，其中中國演出行業協會還在聲明中特別提到明星背後以「割韭菜」為目的的「短視資本」，稱其不能正確引導藝人行為，也無健康長遠的成長規劃，甚至「遮醜」、「護醜」、公開「助惡」，表態對於這類直接敗壞社會風氣、拉低道德和良知底線的行為必須堅決抵制。

鑑於微博的封禁與中國演出行業協會的表態所透露出的信號，有評論者認為在吳亦凡之後，下一個被整治的將是「飯圈」。當然，這顯然不是因為某些吳亦凡的粉絲發表了一些「去加拿大也跟着你，相信你是清白的」、「他是加拿大人，中國法律管不了」的無知言論。

正如自媒體「人間三角」所說，「飯圈」是一個危險的遊戲，「它絕不是騙騙小女生，收割點流量那麼簡單。吳亦凡用自爆為飯圈指明瞭雷區所在和地雷的當量」。亦有評論者認為，在資本的加持之下，「娛樂圈頂流」可以肆無忌憚地搭建「性資源供給網絡」，系統化常態化地讓自己的工作人員以選角為名進行「選妃」活動，其中的關鍵牽涉「權力濫用問題」。而「權力上位者無法排除這種關係中的脅迫嫌疑，因此這種行為本身就是對女性的盤剝而非平等的求偶」。

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實際上早在6月15日，中共中央網信辦宣佈開展為期兩個月的「飯圈」亂象整治專項行動。這是官方文件第一次點名「飯圈」，同時明確提出打擊5類「飯圈」亂象，當中包括誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為。

有網民也搬出了上述文件，在社交媒體上表示「勿謂言之不預也」。隨着吳亦凡的「倒掉」，流量明星的粉絲們的確可以認真的自行對照一下。

還有評論者認為，吳亦凡事件後，飯圈的邏輯將發生「巨大變化」。首先，品牌在與流量明星合作時將極其謹慎，尤其是考察明星在輿論廣場中的風評，包括對明星的私德也要進行一番調查。其次，更大網絡平台將被迫與飯圈切割，「至少要假裝切割」。當飯圈不再被視為人畜無害的流量池，或者少不更事者的階段性聚集地，恐怕已逃不出被整治的命運。