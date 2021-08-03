吳亦凡｜網傳被神秘編號「1337000」取代　四大影視協會宣布封殺

吳亦凡遭踢爆誘姦未成年少女後，因涉嫌強姦罪於7月31日被北京朝陽警局刑事拘留，名字也從8月起全面在內地網絡平台消失。內地4大影視協會也接連對此發出聲明，放話不會再給違法失德藝人任何發聲、出鏡的機會，徹底封殺。

還有網民發現，吳亦凡參與的戲劇《青簪行》、《致青春．原來你還在這裡》和《冷血狂宴》等戲劇中的名字都變成神秘數字「1337000」，被網民笑說可能是他遭拘留後被編的編號。



內地四大影視行業協會昨（2日）直接點名吳亦凡事件，藉此呼籲相關行業應遵守法律、注重德行，包括「中國演出行業協會」、「中國電影家協會」、「中國電視藝術家協會」、「中國音樂家協會」都接連發聲。其中，「中國電視藝術家協會」聲明更引述相關規範，強調「絕不為違法失德藝人提供出鏡發聲的機會」。

据此前報道，吳亦凡的微博、抖音、微博超級話題、百度貼吧、今日頭條、大陸愛奇藝泡泡圈、騰訊視頻、央視影音和豆瓣人物的主頁全部被消失，大陸音源平台網易雲音樂、QQ音樂、酷狗音樂和咪咕音樂也將他的歌曲下架。

另外，網友發現8月1日時，不管是微博、百度貼吧還是大陸各大影音平台原本有他的主頁都已經沒了；在影音資訊平台「豆瓣電影」，吳亦凡參與的戲劇《青簪行》、《致青春．原來你還在這裡》和《冷血狂宴》等，原先標註的本名一度被換成數字「1337000」，目前雖然被換回本名，但點進去卻只顯示「頁面不存在」。

隨著吳亦凡消失於各方平台，「全平台封禁吳亦凡帳號」也登上微博熱搜，掀起985萬的討論，有網民表示「這才是真正的查無此人」、「渣男滾」、「犯罪份子就該這樣」，也有網友認為吳亦凡犯下的罪刑「可能不只枱面上看到的這麼簡單，不然應該不會搞到遭到全網封殺」。