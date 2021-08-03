吳亦凡被刑拘｜中央終出手　刪逾4千帳號「整治不良粉絲文化」

內地男星吳亦凡涉嫌強姦罪被刑拘，網友發現他個人和工作室的微博帳號突然消失，粉絲為他成立的超話（微博社群）也一一被封，前所未有的情況引發熱議。央視2日晚間宣布，為了整治「不良粉絲文化亂象」，中央網信辦已對4000多個「違規帳號」開鍘，由官方出手改變粉絲文化！



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據央視報導，中央為了改善不良粉絲文化，已成立專案並加強管理力度，深入處理粉絲群體中的違規狀況，目前累計清掉15萬條「負面有害信息」、處罰4000多個「違規帳號」、關閉1300個有問題的群組、解散814個「不良話題」，從網路上扼殺這些不適當內容。

此外，廣播電視總局也著手管制網路綜藝節目，譴責「片面追逐商業利益、過度娛樂化炒作、傳播畸形偶像文化」等問題，已花費1個月時間進行排查整治。接下來中央還會祭出明確規範，更進一步管理網路綜藝節目製作的機制，藉此建立粉絲理智追星的風氣。

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不少大陸網友站在贊同立場，高興表示「看見曙光了，太棒了」、「支持徹查娛樂圈藝人」、「整個娛樂圈都得好好整治下！肯定不只一個吳籤」。

但也有人反斥「粉圈會這樣，營銷號問題才最大」、「整治營銷號比整治粉絲有效」、「有後台的妖怪都不敢管，沒後台的才被滅」，認為整治的方向依然不對。

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