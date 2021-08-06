南京Delta疫情襲港澳　許樹昌：疫苗功效打折　未來1年加針機會高

內地近日爆發新一輪新冠肺炎本土疫情。於江蘇南京爆發的疫情已蔓延全國多地，引起疫情的病毒株是Delta變種病毒，目前確診數字仍在持續攀升，甚至連長期沒有本土疫情的澳門也受到波及，澳門病例更曾與一名入境香港的女童同房，香港隨即收緊入境措施。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就最新情況接受《香港01》採訪。現時香港居民由南京等疫情爆發地區回香港，僅需接受家居隔離，許樹昌稱由於Delta變種病毒傳播性極高，酒店檢疫會較安全。



南京疫情的源頭為俄羅斯入境航班，圖為南京祿口機場。（新華社）

機場員工應盡快接種疫苗

本輪南京疫情關聯病例累計報告已超過400宗，涉及十多個省市。南京疫情的源頭為俄羅斯入境航班，調查指一些機艙清潔工在完成涉事航班的機艙清掃工作後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別人員受到感染，進而在清潔工之間擴散傳播。

對於香港機場的防疫措施，許樹昌表示，香港機場早前也有搬運工人被俄羅斯機組人員感染，相信已加強機艙消毒及人員的保護裝備，最重要的是機場員工應盡快接種疫苗。

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Delta傳播性極高 酒店檢疫較安全

香港政府宣布除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能通過「回港易」計劃返港而獲豁免檢疫。不過現時即使由南京、揚州等疫情爆發地區回香港，僅需接受14天家居隔離，而已完成疫苗接種人士則只須接受7天家居隔離，其後7天自行監察，引起播疫憂慮。許樹昌則表示，由於Delta變種病毒傳播性極高，酒店檢疫會較安全。

高危組別人士優先打第三針

引起本輪內地疫情的病毒株為Delta變種病毒，而且不少確診者已經接種疫苗，內地民眾接種的滅活疫苗（主要為科興及國藥疫苗）能否應對Delta變種病毒引發關注。此外，香港除使用科興疫苗外，也使用mRNA疫苗復必泰，該疫苗又能否應對Delta變種病毒？

許樹昌表示，科興及國藥方面這方面的數據很少，但即使保護力强如復必泰，應對Delta變種病毒時的保護率也由以往的95%跌至88%。他表示，隨著Delta變種病毒在全球快速擴散，現有疫苗功效大打折扣，注射這三款疫苗的人士，相信未來一年要注射第三針的機會也高。

引起本輪內地疫情的病毒株為Delta變種病毒，而且不少確診者已經接種疫苗，中國的滅活疫苗能否應對Delta變種病毒引發關注。（新華社）

許樹昌又指，至於第三針是注射同一技術平台的疫苗，或改為注射其他技術平台的疫苗（混針），這需要多一些研究數據才能決定。此外，不久將來也會有第二代疫苗作為補充劑。許樹昌又指，高危組別人士如曾接受器官移植或骨髓移植，以及自身免疫系統有問題的病人，將來要優先打第三針。

香港要盡快提升接種率

隨著Delta變種病毒在全世界流行，現有疫苗效用成疑，香港應如何應對？許樹昌回應稱，香港要盡快提升接種率，以建立免疫屏障，即使市民打針後仍有機會受感染，但仍可減低重症及死亡風險，他希望不久將來有第二代疫苗面世。