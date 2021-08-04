湖南北京疫情同源南京祿口機場　皆為Delta變種病毒屬同一傳播鏈

內地新冠肺炎疫情反彈，其中湖南省、北京市等地亦出現多宗本土確診病例。

湖南省政府在周三（4日）的新聞發布會上表示，湖南疫情是由來自張家界市的3名外省遊客輸入，他們在江蘇南京祿口機場短暫停留。

另一方面，同日的北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，市疾病預防控制中心副主任龐星火證實，北京疫情前期病例樣本的全基因組測序，結果顯示與南京疫情病毒全基因組高度同源，屬於同一傳播鏈。



湖南省政府指，經過深入細致的個案調查、大數據比對和病毒基因測序，目前本輪疫情已發現確診病例和無症狀感染者的傳播鏈大部分已查清。涉事3名遊客於7月17日在南京祿口機場短暫停留，當晚進入張家界市，在張家界市旅遊到7月23日後抵達湘西州鳳凰縣，並於7月24日離開湖南省。

該3名遊客在張家界市通過酒店內共同食用早餐、旅遊中聚集性活動等，傳播給張家界市本地導遊和北京市、成都市等地遊客。成都市遊客則是於7月24日，在常德市一艘封閉遊船上再次傳播給眾多同乘者。這些遊客、導遊其後就通過密切接觸和聚集性活動，引發國內部分省市和湖南省部分市州的傳播。

湖南省政府亦提到，基因測序結果表明，湖南省本土病例感染的新冠病毒屬於Delta變種病毒，由中國疾控中心確認與近期江蘇省報送的本土病例新冠病毒基因組序列高度同源。