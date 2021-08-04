澳門破防隨時波及香港　南京Delta疫情蔓延數百人染疫｜時事焦點

內地近日爆發新一輪新冠肺炎本土疫情。於江蘇南京爆發的疫情已蔓延全國多地，引起疫情的病毒株是Delta變種病毒，目前確診數字仍在持續攀升，甚至連長期沒有本土疫情的澳門也受到波及，澳門病例更曾與一名入境香港的女童同房，香港隨即收緊入境措施。

此外，鄭州也爆發疫情，源頭或是由緬甸入境的確診患者，引起疫情的病毒株同樣是Delta變種病毒。

究竟這一輪疫情的來龍去脈如何？又會為防疫帶來甚麼啟發？本文將為大家一一疏理。



南京市7月21日開始對全市常住人口、外來人員開展全員核酸檢測。（新華社）

南京疫情源頭：來自俄羅斯入境航班

本輪與南京有關的疫情始於7月20日，南京祿口國際機場的清潔工是本輪疫情最先報告確診的病例，隨後又有機場其他工作人員和家屬確診。官方指，早期報告清潔工病例的基因序列與7月10日從俄羅斯入境CA910航班上，所報告的一宗境外輸入病例的序列一致。

調查發現，一些機艙清潔工在完成CA910航班的機艙清掃工作後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別人員受到感染，進而在清潔工之間擴散傳播。（點擊閱讀相關文章）

全國現多個擴散地

短短幾日時間，始於南京的疫情已經蔓延到廣東、遼寧、安徽、四川等地。疫情迅速由南京散播到全國各地，全國出現多個擴散地，當中包括湖南張家界、湖南常德穿紫河遊船及江蘇揚州棋牌室等。張家界市更發布通告稱，7月22日晚於「魅力湘西」劇場觀看第一場演出的2000多名觀眾屬於高風險人群。（點擊閱讀相關文章）

《人民日報》指，截至8月1日24時，本輪南京疫情關聯確診病例已超300宗，涉及十多個省市，包括江蘇、山東、四川、遼寧、重慶、湖北、湖南、北京等地。

鄭州疫情源頭：或與緬甸入境患者有關

在南京疫情以外，鄭州自7月30日於二七區發現首宗無症狀感染者以來，截至8月2日晚上，此輪疫情導致全市新增本土確診病例13宗，無症狀感染者50宗，感染者絕大多數與鄭州市第六人民醫院有關聯，波及人群包括清潔人員、醫護人員、住院患者等。

經基因測序，最初2名感染者與緬甸入境並在鄭州市第六人民醫院進行治療的確診患者的毒株高度同源 ，均為Delta變種病毒。（點擊閱讀相關文章）

《人民日報》整理內地本輪新冠肺炎疫情的傳播情況。（《人民日報》）

鄭州疫情與暴雨有關？

由於鄭州疫情爆發的時間點正值其遭受暴雨之後，內媒《第一財經》引述一名院感專家分析稱，暴雨之中會發生很多風險，並非人力所控，比如地下水返上來。其次，進行環境消毒時所用的消毒水也可能會因雨水而稀釋，達不到消毒的效果，並隨著雨水流走。還有一種可能是在運輸垃圾的過程中，新冠病區的垃圾也可能存在被雨水淋濕，或者因為雨水壓力太沉而拖地，再被清潔工污染到拖把上，帶到了其他病區。

澳門染疫女生往西安客機曾載兩名確診者

澳門一家四口於8月3日確診，感染的同樣是Delta變種病毒。令當地持續逾年「零確診」紀錄「斷纜」。澳門行政長官賀一誠4日表示，當局初步得出結論，懷疑最先染疫的女學生是在前往西安的航班染疫。

賀一誠指，涉事航班先由南京飛抵珠海，而女學生參加的舞蹈團則在珠海坐同一客機前往西安。當局追蹤乘客座位資料，發現7月19日南京到珠海航班上，有一名居於中山的人士確診，亦有一名居於珠海人士確診，兩人的座位都是第54排，而涉事學生前往西安時，則乘坐同一排的座位。賀一誠強調，當時南京出現疫情，涉事學校仍辦團到內地，絕對有責任。

入境香港女童與澳門染疫女學生曾同房

香港政府於同日指，獲澳門政府通報，一名13歲女童與澳門最早染疫的女學生在參加西安的舞蹈團時同房，該女童於8月2日與兩位家人以回港易入境香港，居住在尖沙咀金巴利道帝洛文娜公館，曾光顧美麗華商場牛角等多間食肆，現已進入檢疫中心，病毒測試結果目前呈陰性，他們曾到過的相關地方都要強檢。

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香港政府於同日晚上又公布，因應內地最新疫情發展，5日起除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能通過「回港易」計劃返港而獲豁免檢疫。這是繼把澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單後另一須採取的防疫措施。（點擊閱讀相關文章）

北京：本輪疫情與南京疫情病毒高度同源

4日，在北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，8月4日0時至12時，北京市新增3宗京外疫情關聯本地新冠肺炎確診病例，均為8月1日公布確診病例的密切接觸者，其中2宗為確診病例親屬，有湖南省張家界市旅行史，1宗為確診病例同航班密切接觸者。

龐星火證實，經北京市疾控中心實驗室對此輪疫情前期病例樣本進行全基因組測序，結果顯示與近期南京疫情病毒全基因組高度同源，屬於同一傳播鏈。（點擊閱讀相關文章）

引起本輪南京及鄭州疫情的病毒株同樣是Delta變種病毒，而且不少確診者已經接種疫苗，中國的滅活疫苗能否應對Delta變種病毒引發關注。（新華社）

中國疫苗能否應對Delta病毒？

引起本輪南京及鄭州疫情的病毒株同樣是Delta變種病毒，而且不少確診者已經接種疫苗，中國的滅活疫苗能否應對Delta變種病毒引發關注。

張文宏指出，如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。他強調，未來通過疫苗接種，仍然不能完全控制疫情的持續和反覆，但如果在全面放開後病死率降至流感的水平，那麼就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果。

國藥集團中國生物董事長楊曉明則表示，從實驗室獲得數據來看，國藥滅活新冠疫苗在應對Delta變種病毒時可以產生有效保護。但是流行病學和疫苗有效性數據，目前還沒拿到。他同時也透露，國藥正在研發可應對變種病毒的新冠疫苗。（點擊閱讀相關文章）