東京奧運｜運動員失利即遭網暴惹議　輸給「台獨」亦是背後原因？

東京奧運進行得如火如荼，截至周四（5日）晚上7時，中國代表團已將33面金牌收入囊中，穩居獎牌榜榜首，獲得國民的讚譽。但同時，卻有運動員因發揮欠佳等因素而收到網民不理智的評論，引發各界關注。對此，內地多間官媒發文批評網暴行為，《環球時報》總編輯胡錫進還表示，「必須旗幟鮮明反對對奧運賽場上失利的中國運動員實施網暴。」

網絡暴力是社會暴力在網絡上的延伸，是指一定規模數量的網民藉助網絡的虛擬空間，以語言、文字、圖片等方式對人進行傷害或污衊的行為，對當事人可造成相對嚴重的後果。而近年來，網暴現象在內地頻發，公眾人物或平民百姓都會成為被攻擊的對象。



日媒《夕刊富士》報紙的頭版以漢字「中國國辱」為標題對日本選手谷隼/伊藤美誠在乒乓球混雙決賽獲勝進行報道。（微博）

在東京奧運會期間，網暴現象亦可謂絡繹不絕。在乒乓球混雙決賽中，日本選手谷隼/伊藤美誠以4：3擊敗中國組合許昕/劉詩雯，日本媒體《夕刊富士》報紙的頭版以漢字「中國國辱」為標題對事件進行報道，引起內地輿論不滿。隨後，兩位日本選手的表情包如雨後春筍般出現在微博、Instagram等網絡平台中，引發關注。隨後，水谷隼亦指證受到「某國」網民的網暴，但他並不在乎。

不僅如此，日本體操選手橋本大輝亦因在比賽中出現失誤後，仍獲得一面金牌而被「出征」，在其Instagram賬號的Tag專頁中，布滿了他比賽時的失誤畫面以及「日本國辱」字樣製作的表情包，相關事件受到多間媒體的關注。

值得關注的是，在橋本大輝贏得 比賽之後，《騰訊體育》曾以「奧運-體操男子全能肖若騰不敵日本19歲天才少年摘銀 孫煒位列第四」為標題對新聞進行報道，其中「不敵」二字引發眾多網民的不滿，最終《騰訊體育》只能無奈更改標題為《奧運-體操男子全能肖若騰遺憾摘銀 裁判打分惹爭議》，並致歉稱會加強管理。

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此外，在微博上，話題「年輕人對日本印象的變化」在東京奧運期間登上熱搜榜，不少人都表示對日本的印象由好轉差，有網民稱「我為我小時候沒有這麼恨小日本而道歉」；亦有網民指「抗日不止八年，抗日永遠在路上」，引發內地網民共鳴。

但是實際上，以中國龐大的人口基數來計，若只有萬分之一甚至是百萬分之一的網民選擇「出征」，即可帶來可觀效果。

遭網暴國手獲官方支持

而針對中國的選手，網民亦有較高的標準。7月24日，在東京奧運射擊項目女子10米氣步槍資格賽後，中國選手王璐瑤，無緣決賽並在微博發布自拍照道歉指「我承認我慫了」，又稱自己不會放棄，3年後會重返奧運賽場。

但這番言論卻慘遭挖苦嘲諷，網民紛紛質問，「發自拍是什麼意思？」、「有點太想紅了吧」、「代表國家去參加奧運會是讓你去慫的？」、「三年後還有你的位置嗎？」等，而王璐瑤則遭網暴數小時後，在壓力下將該條微博刪除。

對此，《人民日報》、《新華社》、《環球時報》等多間官媒，以及網絡平台集體發聲拒絕網暴。微博亦發起「王璐瑤仍是浙江了不起的姑娘」的話題平息輿論，並依據《微博社區公約》等相關規定，對部分對選手進行惡意詆譭、侮辱攻擊的賬號進行封閉處罰。

「運動員要堅持做自己，不能被外界影響」

同樣因在比賽中發揮不好而被網暴的還有中國女排的自由人王夢潔。作為東京奧運會奪冠熱門的中國女排，因隊員的傷病以及隊伍在前三場比賽的不穩定發揮，而未能小組出現。其中，自由人王夢潔的技術問題一直被網民所詬病與指摘。

而在結束了今屆奧運會所有賽程後，中國女排主教練郎平稱，對於中肯的意見和建議，應該吸納。但也有一些雜音甚至不實的傳聞。那些不符合實際情況的攻擊和中傷，對運動員的情緒有很大影響。她表示，「互聯網時代，人們獲取各種信息的方式太簡單，作為運動員，還是要堅定地做自己，不能被外界的聲音影響，動搖自己的信心，要學會承受和化解壓力。」

而因運動員發揮欠佳遭到網暴的這一現象不僅僅發生在中國內地的網絡平台。日本乒乓球運動員張本智和亦曾因為輸掉比賽，而遭到日本網民的謾罵，更有日本網民發表讓其「滾回中國」的言論。

輸給「台獨」零容忍？

除了發揮欠佳之外，在本屆奧運會中遭到嚴重網暴的中國運動員，還有另一特點——輸給「台獨」。羽毛球男雙決賽中，中國隊的「雙塔組合」劉雨辰/李俊慧因不敵中華台北隊的王齊麟/李洋，而被網民攻擊。有人認為他們未有發揮出自己的士氣，「打輸了不要緊，但是這打得啥啊，在場上要死要活沒有一點拚勁衝勁，是第一次打大賽嗎？」。

而又因為王齊麟/李洋賽前在Facebook發文表明自己來自台灣，並配上「青天白日旗」，而被指認為「台獨」。劉雨辰/李俊慧敗給「台獨」選手亦成為眾多網民進行網暴的原因。有網民稱，「代表國家在奧運賽場以這種比賽態度輸給台獨，這將會是你們一輩子的污點。」二人最終亦將微博評論關閉。

無獨有偶，中國男子射箭團體比賽中，中國隊因不敵中華台北隊遭到網民數落，更有一名選手被人攻擊其樣貌，「死胖子，把把打七環，輸給台灣」。

實際上，並非所有運動員在輸掉比賽後都會遭到網暴，大部分仍是會受到鼓勵。而由網民對運動員進行網暴的行為中，不難看出網民對內「恨鐵不成鋼」的心理，以及對外「維護中國人合法權益」的民族主義，但是較為過激的行為卻時常引來非議。官方的表態或者是及加強網絡的引導或會避免網暴在流量時代的頻發。