東京奧運｜中國選手失利微博自嘲遭挖苦嘲諷　官媒發文聲明拒網暴

東京奧運射擊項目女子10米氣步槍資格賽，中國選手王璐瑤無緣決賽後，在微博發布自拍照並道歉自嘲「我承認我慫了」，又稱自己不會放棄，3年後重返奧運賽場，卻因而慘遭網暴，最終刪除帖文才平息事件。

事件引起網民熱議，不少人認為王璐瑤只是自拍並配文抒發其鬱悶的心情，卻收到部分網民的不理智評論，不得不刪除帖文。官媒《人民日報》、《新華社》、《環球時報》相繼發文，聲明拒絕網暴。



東京奧運射擊項目女子10米氣步槍資格賽，王璐瑤無緣晉身決賽。（微博＠王阿瑶_）

昨日（24日），東奧女子10米氣步槍資格賽，王璐瑤打出625.6環的成績，排名18，未能晉級決賽。事後，王璐瑤在微博發布自拍照，並配文稱「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫了，三年後再見吧」，遭到部分網民挖苦嘲諷，質問她「發自拍是什麼意思？」、「有點太想紅了吧」、「代表國家去參加奧運會是讓你去慫的？」、「三年後還有你的位置嗎？」等。王璐瑤遭「網暴」幾個小時後，最終刪除帖文，未發一言。

事後，微博上發起「王璐瑤仍是浙江了不起的姑娘」的話題，網民紛紛表達了對她發自拍照的理解與支持。有人認為，王璐瑤大膽、從容面對失敗，展現了運動員真實的一面，而在社交平台上發布自拍照是新生一代群體正常的生活方式，不能代表「不嚴肅、不踏實」，不能個人觀點來要求、評判所有人，「她說自己慫了，難道不是自我調侃嗎…有必要這麼上綱上線？」。

同日，《人民日報》在微博發文寫道：「奧運會女子10米氣步槍，中國選手王璐瑤遺憾止步資格賽。輸贏乃兵家常事，刻苦訓練、熱愛生活，是新時代運動員最好的寫照。相信王璐瑤未來會取得更好的成績！」。不少網民都轉發帖文，留言呼籲不要對失利運動員網暴，「唯金牌論不可取」、「期待三年後能再見到王璐瑤」。

《新華社》發布《站到奧運賽場上同樣是英雄》文章稱，王璐瑤未能晉身決賽，中國跆拳道選手吳靜鈺無緣獎牌，公路單車賽中國選手王瑞東甚至未能完賽。雖然他們未獲得獎牌，但與大多數不能站上領獎台的運動員一樣，能夠站到奧運賽場上就是英雄，同樣應該獲得掌聲。

《環球時報》評論稱，王璐瑤的帖文顯然是舒緩自己心情、調整心態的一種方式，或許希望得到網民的寬慰和鼓勵，即使她不太懂如何在網上說話，公眾也應充分諒解她，對她的失利抱以同情；除非一個人有被批判的重大原因，否則臨時觸發的聚焦不應變成對個人的嚴厲攻擊，更不應變成網絡暴力，希望王璐瑤不要灰心，「這次失利了還有下次，你的事業路和人生路都將繼續延伸」。