東京奧運│台灣舉重選手曾反對「正名」遭網暴　3年後奪金舉台歡慶

台灣女子舉重選手郭婞淳7月27日在東奧奪得59公斤級金牌，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」。然而，在官方民間紛紛道賀的同時，許多人也想起郭婞淳2018年反對「東奧正名」而遭許多「辣台派」、「1450」在各論壇、的辱Facebook罵出征。



台灣奧運舉重金牌選手郭婞淳2018年曾因反對東奧正名，遭到台灣網友痛批「出賣台灣國格」。（PTT論壇截圖）

綜合台灣《中國時報》報道，2018年台灣民間團體發起「東奧正名」公投，要求改掉現在的中華台北（Chinese Taipei）名稱，當時國際奧委會致函中華奧委會，若提出申請改名，國際奧委會將不予核准，且將會撤回對中華奧委會的承認

蔡英文政府則高調宣傳，以「尊重民意」為由，放任民間主導輿論方向。最終還是眾多奧運參賽選手們冒着承擔「賣台」罵名的風險，懇求大眾不要摧毀他們窮盡一身追求站上舞台的機會，不少民眾也因此陷入猶豫，最終超過半數反對，公投未通過。

當時郭婞淳就有站出來反對東奧正名，並在公投結束後表示，「現役選手也會捍衛自己的舞台，公投沒通過，對選手比較安心，不必承擔此風險」。這在台灣網路論壇PTT上罵聲一片，例如「中國台北選手 滾」、「去中國大陸參加國內賽吧」、「就為了你們這群運動員 賣掉台灣國格」、「運動員關我屁事」、「白痴台女」等。

如今郭婞淳贏得亮眼成績後，不僅網路讚賞一片，稱讚她是「台灣之光」、「舉重女神」，連過去許多支持東奧正名的政治人物都化身暖男暖女，反差極大。PTT有人就留言「失智列車又要發車了」、「沒差，發動時空背景不同之術」、「不意外啊，現在拿牌開蹭，當初有正名不知道下場是好是壞」。