吳亦凡事件｜一窺明星「社會責任」內涵　其身不正難當中國代言人

吳亦凡事件近期在內地鬧得滿城風雨，不少官方媒體都聚焦於繼續強調明星須肩負「社會責任」。

明星的「社會責任」在中國社會擁有獨特的詮釋，較其他地方有更深一層含義。不只是法律面前無「頂流」，更是要「流量」配合「正能量」、「主旋律」，協助快速輿論導向、引導數量極為龐大的粉絲。

從另一方面來看，吳亦凡事件也好、鄭爽事件也好，都可以藉此一窺中國官方對於明星的態度，實是視之為中國特色社會主義的「代言人」，並且是「名氣愈大、責任愈大」。但相對來說，中國明星的「紅線」亦更多，對明星生涯的影響力度之大，值得深思。



中國明星須肩負「社會責任」

吳亦凡事件從娛樂圈的「八卦」演變成「公共事件」，北京朝陽警方在7月31日發布的「情況通報」可說是分水嶺，直接使吳亦凡與都美竹之間的「互撕」，上升至另一個高度。

中央政法委新聞網站「中國長安網」指，據北京朝陽警方通報，吳亦凡涉強姦被刑拘。（網站截圖）

中國電影家協會、中國音樂家協會、中國電視藝術家協會、中國演出行業協會、中國網絡視聽節目服務協會在警方發布「情況通報」後，不約而言在同一天發表評論，均表明明星須有「社會責任」。例如中國影協鄭重呼籲電影工作者要「積極踐行社會主義核心價值觀」及「『愛國、為民、崇德、尚藝』的文藝界核心價值觀」、「樹立良好社會形像，弘揚正能量」。中國視協亦稱，遵規守法是底線標准，文藝工作者還應將藝德規範視為不可逾越的紅線，「理應做良好社會風尚的引領者、社會主義核心價值觀的踐行者」。

事實上，今時今日在中國，要當上明星除了外形、能力等個人因素外，愈來愈多的部分與「社會責任」有關。單單是奉公守法並不足夠，尤其要成為官方心目中的「榜樣」。吳亦凡事件前，內地娛樂圈最轟動大事就是鄭爽代孕棄養風波。文化和旅游部門當時有在官方網站上，刊出市場管理司撰寫的文章，指出即使暫且不論代孕的灰色產業以及模糊的法律邊界，「僅就藝人身份而言，這一社會事件尤其值得演藝從業者警醒」。文章稱，藝人先天具有其他行業從業者沒有的特殊性，充當社會文化價值觀念傳遞的載體，「明星本人不僅僅是普通人，更是文化偶像和價值符號的結合體」。

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與公共道德、社會價值掛鉤

中國明星的「社會責任」，《央視網》在針對吳亦凡事件的評論中，出現相當清晰的說明，「作為有巨大社會影響力的公眾人物，藝人的一舉一動、一言一行都可能被公眾仿效，在道德品質上本身被寄予更高要求。可以說，藝人不僅僅是一種職業，還擔負著諸多社會責任，理應成為公共道德的有力維護者和社會價值的積極引領者」。

城市隨處可見宣傳中國社會主義核心價值觀內容。（視覺中國）

但在歐美等國家，明星需要肩負的社會責任相對較輕鬆，即使已擠身國際巨星級別，當事人仍能就各類議題發聲，甚至可以擁有不同的政治立場、批評本國政府。在Marvel電影宇宙（MCU）中飾演美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）一向關注政治，曾經公開反對時任美國總統特朗普，甚至直接在社交平台批評其言行。究其原因，歐美等國家只視明星為獨立個體，與一般平民百姓無異。

中國特色社會主義代言人

富強、民主、文明、和諧是國家層面的價值目標，自由、平等、公正、法治是社會層面的價值取向，愛國、敬業、誠信、友善是公民個人層面的價值準則，這24個字是社會主義核心價值觀的基本內容，為培育和踐行社會主義核心價值觀提供了基本遵循。 《關於培育和踐行社會主義核心價值觀的意見》

而在中國，「歸國派」鹿晗、吳亦凡與「本土派」楊洋、李易鋒組成的四大「頂流」，與男子偶像組合TFBOYS聯手開創出「流量時代」，為內地娛樂圈揭開新一頁。然而，「流量明星」一詞隱含貶義，背後有資本操作的嫌疑，不斷出現買榜、買水軍、數據造假的醜聞。內地官民近年都對「流量明星」有諸多批評，民眾對娛樂圈的公關手段反感，「隻手遮天」、「錢來得很快卻不精進自己」成為刻板印象，「黑材料」不論多離譜幾乎都會被相信，反而明星控告網民誹謗則會被批評是「心虛」；官方對於明星的態度亦愈趨「過度炒作」、「依靠公關」，追求「靠作品說話」的「老戲骨」。

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中國著重明星的「社會責任」，並且要求嚴格，某程度上是「一次不忠，百次不用」，不太會有改過自新的機會。紅極一時的范冰冰，在捲入陰陽合同案後被判罰款近9億元人民幣。此後范冰冰幾乎完全消失，即使補繳罰金後免除刑事責任，但復出之路仍然艱辛，尚待上映的電影、電視劇至今還未「解封」。

中國明星其中一個重要作用是對內、對外宣傳，只有承擔「社會責任」後，明星才能擁有更高的價值。就中國國情而言，中國明星是中國特色社會主義的「代言人」的身份不難理解，只是當這些「社會責任」愈來愈多，難免令他們的「星途」陷入窘境，紅線處處之下，稍有不慎就要「退圈」。